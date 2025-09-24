Алтайский пловец-паралимпиец Роман Жданов установил новый мировой рекорд

Спортсмен завоевал золото на чемпионате мира в Сингапуре

24 сентября 2025, 12:55, ИА Амител

Роман Жданов / Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Уроженец Горно-Алтайска, паралимпийский пловец Роман Жданов установил новый мировой рекорд в Сингапуре. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

23 сентября на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию Жданов выиграл финал на дистанции 150 метров в комплексном плавании. 27-летний спортсмен завершил ее с новым мировым рекордом – 2:20.86. При этом он улучшил свое же достижение 2021 года. Тогда в Токио он проплыл 150 метров за 2:21.17.

Вторым финишировал Ами Омер Дадаон из Израиля (2:28.90), а бронзу завоевал мексиканец Анхель Хесус Камачо Рамирес (2:37.65).

Напомним, на ХVII Паралимпийских летних играх, которые проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже, Роман Жданов завоевал две золотые медали и одну серебряную. За это в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Почета.

Роман Жданов родился 30 июня 1998 года в Горно-Алтайске. Начал заниматься спортом в 2013 году. До 9-го класса учился в школе № 10 Горно-Алтайска. Затем – в школе № 18 Бийска. Является заслуженным мастером спорта России.