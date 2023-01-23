Барнаульский футболист сделал предложение своей девушке во время матча

Возлюбленная спортсмена ответила ему согласием

23 января 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: Черное и Белое Барнаул

В Барнауле футболист во время матча сделал предложение своей девушке. Об этом рассказали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

"Во время футбольного матча 1/2048 финала Кубка АКАМФ по мини-футболу между барнаульскими командами "Вымпел" и "Пограничник" автор первого гола в этой игре Михаил Картавых сделал своей девушке предложение руки и сердца", – сказано в сообщении.

Отмечается, что девушка ответила футболисту согласием.

В комментариях под постом горожане поздравили пару и отметили креативность молодого человека.