Барнаульский футболист сделал предложение своей девушке во время матча
Возлюбленная спортсмена ответила ему согласием
23 января 2023, 07:05, ИА Амител
Фото: Черное и Белое Барнаул
В Барнауле футболист во время матча сделал предложение своей девушке. Об этом рассказали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".
"Во время футбольного матча 1/2048 финала Кубка АКАМФ по мини-футболу между барнаульскими командами "Вымпел" и "Пограничник" автор первого гола в этой игре Михаил Картавых сделал своей девушке предложение руки и сердца", – сказано в сообщении.
Отмечается, что девушка ответила футболисту согласием.
В комментариях под постом горожане поздравили пару и отметили креативность молодого человека.
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