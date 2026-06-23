НОВОСТИТранспорт

Барнаульский "Горэлектротранс" не сумел наказать поставщика автобусов за заводские дефекты

Наличие брака, похоже, не вызвало у участников процесса сомнений, но ответственности за него так никто не понес

23 июня 2026, 08:17, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульскому "Горэлектротрансу" не удалось привлечь поставщика автобусов НефАЗ — компанию "Автобусный центр "Столица" — к ответственности за обнаруженные в технике недостатки. Арбитражный суд не поддержал иск ГЭТ, сочтя "доказательную базу" недостаточно убедительной.

От брака к убыткам

Конфликт разгорелся вокруг известных большинству барнаульцев автобусов НефАЗ, обслуживающих маршруты № 1 и № 10. Технику эту некогда получил и задействовал "Горэлектротранс" "на праве хозяйственного ведения". Когда автобусы начали использовать, в них выявили различные недостатки и дефекты.

Осенью 2024 года один из автобусов передали на гарантийный ремонт в Барнаульский автоцентр КамАЗ. По каким-то причинам процедура затянулась и продлилась четыре месяца, хотя должна была уложиться в 15 дней. Что, согласно позиции "Горэлектротранса", привело к простою и упущенной выгоде на сумму чуть больше миллиона рублей.

Именно эти средства муниципальное предприятие и попыталось отсудить у "Столицы", так как компания была стороной первоначального договора на поставку автобусов. Кстати, в начале разбирательства исковые требования ГЭТ были больше — свыше 3,5 млн рублей, — однако в процессе разбирательства их уточнили и уменьшили.

«В соответствии с пунктом 5.2 контракта поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам», — приведена в решении суда ссылка на договор.

Доказательства не помогли

Ответчик с претензиями ГЭТ не согласился. "Автобусный Центр Столица", указал, что не является сервисным центром завода "КамАЗ", а значит, в принципе не может заниматься гарантийным ремонтом. Расчет исковых требований в компании сочли неверным: он, с точки зрения "Столицы",  представляет собой не упущенную выгоду, а недополученную выручку, так как ответчик не указал количество автобусных остановок каждого из маршрутов, общее время и дистанцию их пути.

Упущенная выгода — чистая прибыль, которую бизнес получил бы, но потерял из-за нарушений со стороны партнеров. Недополученная выручка — общий объем несостоявшихся продаж из-за собственных ошибок компании.Суд требования "Горэлектротранса", как уже было сказано, не поддержал. Согласно вердикту, муниципальное предприятие не смогло ни обосновать размер нанесенного ему ущерба, ни доказать вину "Столицы".  У предприятия имелись резервные автобусы, и ГЭТ якобы не предпринял никаких мер, чтобы не допустить или уменьшить свои убытки.

При этом нельзя не отметить: сам факт наличия заводских дефектов у автобусов в решении суда практически не освещен и, похоже, сомнения ни у одной из сторон не вызвал. Никакого опровержения этой информации в материалах не приведено.Напомним, не так давно губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил: автопарки общественного транспорта Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска пополнят 62 автобуса разного класса. Технику приобретут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" на общую сумму свыше 710 млн рублей.

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул Транспорт суд
       

Комментарии 13

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Гость

08:49:08 23-06-2026

А Skania до сих пор живые...

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Гость

09:45:21 23-06-2026

Гость (08:49:08 23-06-2026) А Skania до сих пор живые...... Желтые убожества, в которых летом как в газовых камерах, и половина автобуса занимают колесные арки? Это не автобусы.

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Гость

08:50:27 23-06-2026

По итогу самые лучшие автобусы были Man, которые из сдачи в металлолом забрали с Германии. И куда интересно делся 2-этажный автобус

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Гость

10:15:35 23-06-2026

Гость (08:50:27 23-06-2026) По итогу самые лучшие автобусы были Man, которые из сдачи в ...
Да, Маны, Мерседесы 70-х годов были самыми надежными и удобными.

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Гость

09:10:45 23-06-2026

Это ж потребительский экстремизм

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Гость

09:22:23 23-06-2026

Барнаульский автоцентр КамАЗ находится в стадии банкротства, бизнес который построил папа сынок профукал. Не удивительно, что ремонты автобусов затянулись на 4 месяца).

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Магомет Агабабович

09:25:13 23-06-2026

Почему горэлектротранс судится с поставщиком автобусов?Ведь им их навялила и приобрела городская администрация ,вот пусть и отвечает за эту очередную туфту.

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Гость

10:20:44 23-06-2026

Магомет Агабабович (09:25:13 23-06-2026) Почему горэлектротранс судится с поставщиком автобусов?Ведь ...
Здесь ведь как, главное чтобы россиянам нравилось. А навязанное - результат успешного импортозамещения, которому можно только радоваться. ВВП подрос, средства освоены, суды поработали, успешный успех наступил.

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Гость

09:29:34 23-06-2026

Что экономисты и юристы в ГЭТе закончились? Кто там сейчас отвечает за данные направления?

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Гость

09:46:56 23-06-2026

Скоро приедут дермантиновые ПАЗики со всеми удобствами, они нас выручат.

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Гость

10:00:15 23-06-2026

Гость (09:46:56 23-06-2026) Скоро приедут дермантиновые ПАЗики со всеми удобствами, они ... Пазик " живет " пол года, потом гниет на глазах.

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Гость

11:03:40 23-06-2026

Гость (08:50:27 23-06-2026) По итогу самые лучшие автобусы были Man, которые из сдачи в ... Сея двухэтажка до сих пор по Питеру катается, как экскурсионка.

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Гость

12:48:31 23-06-2026

Гость (11:03:40 23-06-2026) Сея двухэтажка до сих пор по Питеру катается, как экскурсион... Там другие и далеко не один автобус катается

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