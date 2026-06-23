Наличие брака, похоже, не вызвало у участников процесса сомнений, но ответственности за него так никто не понес

23 июня 2026, 08:17, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульскому "Горэлектротрансу" не удалось привлечь поставщика автобусов НефАЗ — компанию "Автобусный центр "Столица" — к ответственности за обнаруженные в технике недостатки. Арбитражный суд не поддержал иск ГЭТ, сочтя "доказательную базу" недостаточно убедительной.

От брака к убыткам

Конфликт разгорелся вокруг известных большинству барнаульцев автобусов НефАЗ, обслуживающих маршруты № 1 и № 10. Технику эту некогда получил и задействовал "Горэлектротранс" "на праве хозяйственного ведения". Когда автобусы начали использовать, в них выявили различные недостатки и дефекты.

Осенью 2024 года один из автобусов передали на гарантийный ремонт в Барнаульский автоцентр КамАЗ. По каким-то причинам процедура затянулась и продлилась четыре месяца, хотя должна была уложиться в 15 дней. Что, согласно позиции "Горэлектротранса", привело к простою и упущенной выгоде на сумму чуть больше миллиона рублей.

Именно эти средства муниципальное предприятие и попыталось отсудить у "Столицы", так как компания была стороной первоначального договора на поставку автобусов. Кстати, в начале разбирательства исковые требования ГЭТ были больше — свыше 3,5 млн рублей, — однако в процессе разбирательства их уточнили и уменьшили.

«В соответствии с пунктом 5.2 контракта поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам», — приведена в решении суда ссылка на договор.

Доказательства не помогли

Ответчик с претензиями ГЭТ не согласился. "Автобусный Центр Столица", указал, что не является сервисным центром завода "КамАЗ", а значит, в принципе не может заниматься гарантийным ремонтом. Расчет исковых требований в компании сочли неверным: он, с точки зрения "Столицы", представляет собой не упущенную выгоду, а недополученную выручку, так как ответчик не указал количество автобусных остановок каждого из маршрутов, общее время и дистанцию их пути.

Упущенная выгода — чистая прибыль, которую бизнес получил бы, но потерял из-за нарушений со стороны партнеров. Недополученная выручка — общий объем несостоявшихся продаж из-за собственных ошибок компании. Суд требования "Горэлектротранса", как уже было сказано, не поддержал. Согласно вердикту, муниципальное предприятие не смогло ни обосновать размер нанесенного ему ущерба, ни доказать вину "Столицы". У предприятия имелись резервные автобусы, и ГЭТ якобы не предпринял никаких мер, чтобы не допустить или уменьшить свои убытки.

При этом нельзя не отметить: сам факт наличия заводских дефектов у автобусов в решении суда практически не освещен и, похоже, сомнения ни у одной из сторон не вызвал. Никакого опровержения этой информации в материалах не приведено.Напомним, не так давно губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил: автопарки общественного транспорта Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска пополнят 62 автобуса разного класса. Технику приобретут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" на общую сумму свыше 710 млн рублей.