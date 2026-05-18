На закупку техники может пойти более 422 млн рублей, а доставить ее в город поставщики должны к 1 октября

18 мая 2026, 14:42, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже к осени 2026 года краевая столица обзаведется 31 новым автобусом большой вместимости. Сразу два соответствующих лота размещены в системе ЕИС "Закупки".

Закупает технику комитет городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту. Общая стоимость двух лотов составляет свыше 422 млн рублей. Первый лот оценен в 318 млн рублей и направлен на покупку 20 машин, второй — в 104,7 млн (11 единиц техники).

Техника во всех закупках существенно отличается. В первом лоте указано, что потенциальный поставщик должен предоставить автобусы двух типов. Хотя все они относятся к классу М3, 17 из них должны иметь дизельный двигатель, а три оставшихся — газовый. Число мест для пассажиров во всех машинах должно находиться в диапазоне от 25 до 30. Пассажировместимость автобусов — до 110 человек у дизельных, и до 95 — у газовых.

Во втором лоте речь идет уже об 11 одинаковых машинах. Все они должны иметь дизельный двигатель, но будут немного компактнее, чем техника из первой закупки: число сидячих мест — от 20 до 25, пассажировместимость — до 60 человек.

Доставить всю технику потенциальные поставщики должны будут в период с момента заключения контракта и по 1 октября 2026 года. При этом принимать автобусы будут по адресу проспект Калинина, 73. Там, согласно данным справочника 2ГИС, находится барнаульское МБУ "Лесхоз".

Напомним, ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк анонсировал закупку для краевой столицы в общей сложности 130 автобусов благодаря соглашению с краевым Министерством транспорта. Градоначальник сообщал: 31 автобус из этой партии приобретут уже до конца 2026 года и, по всей видимости, именно данная техника и попала в вышеописанные закупки.