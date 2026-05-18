Первая партия. К осени 2026 года Барнаул должен получить 31 новый автобус
На закупку техники может пойти более 422 млн рублей, а доставить ее в город поставщики должны к 1 октября
18 мая 2026, 14:42, ИА Амител
Уже к осени 2026 года краевая столица обзаведется 31 новым автобусом большой вместимости. Сразу два соответствующих лота размещены в системе ЕИС "Закупки".
Закупает технику комитет городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту. Общая стоимость двух лотов составляет свыше 422 млн рублей. Первый лот оценен в 318 млн рублей и направлен на покупку 20 машин, второй — в 104,7 млн (11 единиц техники).
Техника во всех закупках существенно отличается. В первом лоте указано, что потенциальный поставщик должен предоставить автобусы двух типов. Хотя все они относятся к классу М3, 17 из них должны иметь дизельный двигатель, а три оставшихся — газовый. Число мест для пассажиров во всех машинах должно находиться в диапазоне от 25 до 30. Пассажировместимость автобусов — до 110 человек у дизельных, и до 95 — у газовых.
Во втором лоте речь идет уже об 11 одинаковых машинах. Все они должны иметь дизельный двигатель, но будут немного компактнее, чем техника из первой закупки: число сидячих мест — от 20 до 25, пассажировместимость — до 60 человек.
Доставить всю технику потенциальные поставщики должны будут в период с момента заключения контракта и по 1 октября 2026 года. При этом принимать автобусы будут по адресу проспект Калинина, 73. Там, согласно данным справочника 2ГИС, находится барнаульское МБУ "Лесхоз".
Напомним, ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк анонсировал закупку для краевой столицы в общей сложности 130 автобусов благодаря соглашению с краевым Министерством транспорта. Градоначальник сообщал: 31 автобус из этой партии приобретут уже до конца 2026 года и, по всей видимости, именно данная техника и попала в вышеописанные закупки.
16:08:38 18-05-2026
N маршрутов озвучьте.
16:13:14 18-05-2026
Должен или получит, может пойти или пойдёт ?
Одни сомнения в неопределённом будущем благого дела...
16:21:50 18-05-2026
29 когда запустите? Три года, когда обещенного ждут закончились!
17:00:15 18-05-2026
Автобусы новые будут? Или хлам опять по дорогам поедет?
21:12:31 18-05-2026
Гость (17:00:15 18-05-2026) Автобусы новые будут? Или хлам опять по дорогам поедет?... А что толку? Новые уже тоже разваливаются. Тот же хлам.
17:41:16 18-05-2026
Вы уже с конца зимы говорите о этом. Про автобусы. Их ещё а уже экстаз. Не делите шкуру не убитого медведя. Позорники.