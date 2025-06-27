Барнаульский певец Женя Трофимов написал саундтрек к сериалу "Остаться друзьями" на ТНТ

Песня с одноименным названием вышла на всех площадках 27 июня

27 июня 2025, 19:56, ИА Амител

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Группа "Комната культуры" выпустила саундтрек к сериалу "Остаться друзьями", который стартует 30 июня на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

27 июня на всех площадках вышла заглавная песня к сериалу производства телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production "Остаться друзьями". Это трек с одноименным названием, написанный и исполненный популярной барнаульской группой – "Комната культуры".

Саундтрек стал эмоциональным лейтмотивом всего проекта: с этой песни начинается первая серия, она же закольцовывает сюжет в финале сезона, но уже в новой интерпретации.

По словам автора и исполнителя трека "Остаться друзьями" Жени Трофимова, он был написан специально для этого сериала. У музыкальной группы, продюсера и авторов возникла идея о создании песни, которая продолжит смысл истории. Но оказалось, что она стала ключевой ее частью, эмоциональной основой сезона в целом:

"Нам хотелось передать ощущение, что после расставания люди всё равно могут остаться друзьями, продолжать встречаться, проживать жизнь вместе — без ссор и обид. Мы с ребятами представляли себе медленный танец людей, стоящих перед выбором: расстаться или попытаться сохранить важное друг для друга", - поделился Женя Трофимов.

Со слов режиссера сериала Урала Сафина, сотрудничество с Трофимовым началось задолго до съемок: когда стилистика сериала только формировалась, в наушниках звучали его песни. А сценарист Иван Баранов рассказал, что одна из сцен была написана под трек "Номер".