Барнаульский водоканал объяснил проблемы с водой в микрорайоне Октябрьский

Проблемы жителей Октябрьского должна решить новая насосная станция

03 июля 2023, 07:50, ИА Амител

Раковина / Фото: unsplash.com

Проблемы с напором воды в барнаульском микрорайоне Октябрьский в июне 2023 года случились из-за того, что у существующей системы водоснабжения в часы максимального водозабора не хватает запаса мощности. Поэтому напор снижается до минимально допустимых значений. Увеличить напор воды пока нельзя, однако скоро ситуацию должны исправить, рассказали amic.ru в барнаульском водоканале.

В организации пояснили, водоснабжение в Октябрьском осуществляется от артезианских водозаборов. И во время большого расхода воды напор холодной воды снижается до 1 кгс/кв. см. И это вызывает у жителей недовольство. Однако пока сделать с этим ничего нельзя, отметили в водоканале.

"Увеличить напор воды в системе холодного водоснабжения не представляется возможным, так как водоснабжение осуществляется через водонапорную башню и величина напора ограничена ее высотой. Также на напор влияет установка повысительных насосов собственниками некоторых домовладений. Жалобы с этой территории поступали в водоканал в период аномальной жары в начале лета", – пояснили в водоканале.

Но скоро проблему должны исправить. Так, по федеральному проекту "Чистая вода" в поселке построят насосную станцию третьего подъема на ул. Звездной, 30. 3 апреля 2023 года комитет по энергоресурсам и газификации Барнаула заключил контракт с подрядчиком на сумму 505 млн рублей. По нему станция должна быть построена уже к 29 декабря 2023 года.

После запуска станции жителей поселка Октябрьского подключат к централизованной системе водоснабжения Барнаула, то есть их переключат с артезианских водозаборов на очищенную речную воду, пояснили в водоканале.

Отметим, что жители микрорайона в июне 2023 году жаловались на слабый напор воды из кранов и на ее частые отключения. Причем такая проблема была во многих населённых пунктах Алтайского края – жалобы доносились из разных поселков и городов. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь. В Барнауле же серьезные проблемы с водой в мае 2023 года испытали жители поселка Спутник и Спутник-2. Об этом можно прочитать по ссылке.