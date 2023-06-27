Река жалоб. Почему с приходом лета в алтайских поселках возникли проблемы с водой?

Жители сел и городов Алтайского края в июне жаловались на грязную воду и на ее полное отсутствие

27 июня 2023, 08:15, Антон Дегтярев

Раковина / Фото: unsplash.com

В первой половине июня Алтайский край накрыла волна жалоб на ситуацию с водоснабжением. Причем шли они из разных концов региона. Возмущались люди как из поселков в пригороде Барнаула, так и из отдаленных районов. У кого-то вода была слишком грязной, у кого-то ее постоянно отключали, а кто-то столкнулся и с тем, и с другим. Причем жители этих населенных пунктов говорят о проблемах уже давно. Amic.ru разобрался в ситуации.

Что писали жители в соцсетях?

С наступлением июня в соцсетях чуть ли не каждый день появлялись возмущенные комментарии и посты от жителей разных районов Алтайского края по поводу отключений воды или ее плохого качества. Жалобы шли из Первомайского, Усть-Пристанского, Усть-Калманского, Локтевского, Поспелихинского, Зонального и других районов края. Проблемы были также у Змеиногорска, Камня-на-Оби, пригорода Барнаула и так далее.

Жители поселков Зимино Топчихинского района, Березовка Первомайского района и города Горняк жаловались на слабый напор, а в Алейске, Топчихе говорили о грязной воде, текущей из крана. У кого-то в один момент было и то, и другое. Так, недовольные из села Гоньба писали, что у них в мае-июне на некоторых улицах воды не было вообще, а где она была, то из крана текла черная жидкость.

У жителей села Первомайского Бийского района тоже шла черная "кока-кола", а в поселке Пригородный люди остались вообще без воды на шесть суток, при этом подвоза им никто не обеспечил, писали в телеграм-канале "Долгова". Те, у кого есть машины, ездили в Бийск, к колонкам, а остальным приходилось самим где-то запасать воду.

"Насчет подвоза говорят, что нет такой техники. Сегодня из крана вода течет тоненькой струйкой, за минуту полтора литра", – передавал слова местного жителя телеграм-канал "Долгова".

Жители села Соколово Зонального района еще в мае жаловались в сообществе "Барнаул 22" на воду "отвратительного качества". Они писали, что фильтры в их домах не выдерживают и двух недель, а после обычного мытья на коже возникают высыпания. В жару воды у них не стало совсем. О проблеме недовольные сообщили и алтайскому региональному отделению Народного фронта.

Уже в 20-х числах июня о проблемах писали и жители села Антипино Тогульского района. В сообществе "Барнаул 22" они рассказали, что начиная с весны из их кранов бежит мутная вода. И положение дел в селе с каждым годом становится только хуже.

Качество воды в Алейском районе/ Фото: Барнаул22

"Белые вещи становятся серыми"

Люди писали о проблемах не только в соцсетях, но и рассказывали о них журналистам. Николай из посёлка Сибирская Долина сообщил корреспонденту amic.ru, что у них с началом лета сильно ухудшилось качество воды – она идет либо слабой струйкой, либо не идет вовсе. Кроме того, у воды часто есть неприятный запах, отметил он. Проблемы в их поселке начались с подключения новых домов к скважине. Чем больше рядом появлялось новых строений, тем хуже и реже в домах была вода. Теперь в поселке большинство людей покупает воду – ту жидкость, которая течет из крана, просто невозможно пить.

Другой житель Сибирской Долины, Александр, отмечает, что фильтры у них забиты глиной, а стиральные машины и посудомойки то и дело ломаются. И вода, которую они наливают в бак, за неделю покрывается тиной, отметил он. Сейчас в поселке делают скважину, но, по словам Александра, процесс этот долгий и неизвестно, когда он закончится.

В поселке Октябрьском воды в июне часто не было после пяти часов вечера, в первой половине июня такие перебои случались вообще каждый день, рассказывает местная жительница Елена. При этом жидкость течет с глиной.

"Вода бежит тонкой струйкой – ничего с ней не можешь сделать. Было такое, что шла глина, все белое было испорчено, стиральные машины мы чистим постоянно, водонагреватель ломался, техника выходит из строя, потому что вода бежит ужасная. Эту воду мы не пьем, она будто бы для технических нужд – наливаешь в бочку, и там все быстро становится зеленым. В воде глина, тина бывает, моешь кастрюльку – а там зелень. Причем проблема у всех по улице", – объяснила Елена.

В поселке Украинском в первую неделю июня воды не было вообще, рассказывает местная жительница Евгения. Потом вода стала появляться по ночам в некоторых домах – да и то с грязью, отмечает девушка.

"В прошлом году проблемы не было, а в этом даже не постираться – мы стираем теперь руками. Вода если и бежит, то тоненькой струечкой. Ночью бывает напор, и я до часу ночи набираю бочки. Людям говорят непонятно что, прорывы случаются постоянно. Ничего не делается, не ремонтируется. Для питья мы покупаем воду в магазинах, для готовки заказываем бутылки. У нас много кто поменял стиральные машины, бойлеры. Жалоб на воду много. А у кого много детей, они заменили по 3-4 машинки. В группе большой чат, все жалуются на ситуацию с водой", – сообщила Евгения.

У жителей поселка Нового Первомайского района проблемы с водой начались в апреле этого года. Напор в их домах стал очень слабым. Они говорили, что также не могут ни помыться, ни постирать вещи, ни включить посудомоечную машину, ни полить огороды.

"Везде напор слабый, у кого-то воды вообще не было. Качество воды ужасное. У нас новый дом, сантехника новая, но раковина и туалет уже с рыжим налетом, который ничем не отмывается. Когда стираешь одежду, белые вещи становятся серыми. Мы переписываемся в чате, чем стирать белые вещи, чем отстирать ржавчину. Летом мы ждем 12 часов ночи, чтобы просто помыться. Вечером открываешь кран, там ничего не идет. Не знаем, как эту проблему решать. Население растет, люди покупают дома, но дополнительно никакой инфраструктуры не делают. Жители собираются подавать в прокуратуру на МУП, которое обеспечивает нас водой", – рассказала Евгения amic.ru.

Качество воды в поселке Украинском / Фото предоставлено жителями

Изношенность сетей и отсутствие планов

Обращения из разных муниципалитетов Алтайского края заметили в Народном фронте, рассказал amic.ru глава регионального исполкома организации Сергей Войтюк.

"Мы регулярно проводим подготовку к противопаводковым, противопожарным мероприятиям, но к дефициту водоснабжения мы, наверное, не сильно готовы с точки зрения своевременного запуска резервных скважин, синхронизации работы специалистов и так далее. Нужны тренировки таких ситуаций, план действий. Мы призвали правительство и попросили прокуратуру обратить на это внимание и на карандаш взять. И плюс изношенность сетей, инфраструктуры тоже имеет место быть. Муниципалитетам в этой ситуации надо хотя бы просить помощи, организовывать подвоз воды", – прокомментировал Войтюк.

Общественник отметил, что проблемы были в первую очередь связаны с аномально высокими температурами в первой половине июня. Людям приходилось больше поливать. Шел масштабный разбор воды, и на это накладывается износ сетей и свои проблемы на местах, заключил Войтюк.

По словам руководителя исполкома Народного фронта, в районах, где наблюдаются серьезные проблемы с водой, можно пересчитать тариф, и это способно снизить напряженность в обществе, отметил Войтюк.

Для властей Народный фронт сформулировал предложения, которые опубликовал в своем телеграм-канале. Они такие:

– сформировать оперштаб, чтобы быть готовым к перебоям с водой и засухе;

– готовиться к запуску и использованию резервных скважин;

– разработать схемы оперативного ремонта объектов водоснабжения;

– прежде чем строить поселки в полях, проводить изыскания;

– сделать перерасчет за потребление воды;

– обеспечить регулярный подвоз воды в "обезвоженные" районы.

Загрязненный фильтр в селе Гоньба / Фото: "В курсе 22"

Что ответили в Минстрое?

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края amic.ru также пояснили, что в период с 31 мая по 11 июня 2023 года в регионе была аномально жаркая погода, которая совпала с началом посевных работ на приусадебных участках. Суточное потребление воды увеличилось в 2-2,5 раза. Из-за увеличения водоразбора сильно возросла нагрузка на источники водоснабжения и водопроводные сети. И это привело к перебоям с водой в селах и городах края, пояснили в ведомстве.

Когда с 12 июня температура снизилась, в большинстве муниципалитетов водоснабжение было восстановлено. Однако в связи с большим водопотреблением в жаркие дни утром и вечером во время полива все еще возможно снижение давления в системе водоснабжения, отметили в Минстрое.

Основные причины перебоев с водой связаны также с недостаточным дебитом скважин и износом сетей водоснабжения, пояснили в ведомстве.

"Минстрой Алтайского края, помимо межведомственного мониторинга, отслеживает жалобы жителей Алтайского края, в том числе поступающие из СМИ и социальных сетей. В каждом случае выявляются причины возникновения перебоев в системе водоснабжения, контролируется ход выполнения ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления принятых мер по восстановлению водоснабжения", – рассказали в министерстве.

Во время июньских перебоев с водой в селах края подключали резервные скважины, на источниках устанавливали более производительные насосы, устраняли порывы на водопроводных сетях и при необходимости осуществлялся подвоз воды жителям, сообщили в Минстрое.

Качество воды в селе Сидоровка Топчихинского района / Фото: телеграм-канал "Алтайские крайности"

Например, в селе Тягун Кытманского района из-за исчерпания дебита водопроводной скважины пробурили и запустили в работу новую скважину, во время отсутствия воды у населения администрация организовала подвоз воды в село.

В селе Тогул Тогульского района из-за большого давления в системе водоснабжения провели работы по восстановлению и подключению резервной скважины к системе водозабора.

В селе Краснояры Троицкого района из-за повышенного водозабора из строя вышла скважина. Там заменили насос и организовали подвоз воды населению, сейчас решается вопрос с бурением новой водозаборной скважины.

Чтобы улучшить ситуацию, краевой Минстрой на базе "Алтайводсервиса" создал аварийный запас. В нем содержится трубная продукция различных диаметров для систем водоснабжения, глубинные насосы для скважин, оборудование для обнаружения порывов на водопроводных сетях. По заявкам муниципалитетов оперативно выделяются материалы и оборудование для ремонта, для выявления мест порывов направляются специалисты, сообщили в Минстрое. Во время аномальной жары "Алтайводсервис" предоставил глубинные насосы Третьяковскому, Бийскому, Солонешенскому, Мамонтовскому и Немецкому национальному районам.

В краевом Минстрое сейчас функционирует единая диспетчерская служба, связаться с ней жители могут по телефону +7 (3852) 63-14-66.

"Диспетчерские службы созданы и функционируют на территории каждого муниципального образования. Для оперативного взаимодействия, установления причин порывов и перебоев с водоснабжением, а также для уточнения актуальной информации о текущем состоянии системы водоснабжения граждане могут обратиться в ЕДДС муниципального образования, в котором они проживают", – сообщили в Минстрое.

Следы от грязной воды в поселке Украинский/ Фото предоставлено жителями

Какие работы проводят в крае?

Всего с 2018 по 2022 год в отрасль ЖКХ направили более 3,6 млрд рублей, из них 2,7 млрд – средства краевого бюджета. За эти деньги в регионе проложили 200 км водопроводных и канализационных сетей, пробурили 402 скважины и построили 68 водонапорных башен.

В прошлом году в регионе проведен капремонт 74 водозаборных скважин, 27 водонапорных башен, капитально отремонтировано 32,7 км водопроводных сетей. В 2023 году планируется заменить 56 километров водопроводных сетей, пробурить 46 скважин и построить 10 водонапорных башен.

Работы уже завершены в селе Сосновка Тюменцевского района, где установили новую водонапорную башню. В селах Ильинка Шелаболихинского района, Рогозиха Павловского района, Крутиха Крутихинского района, Шумилиха Ребрихинского района, Подсосново Немецкого национального района и Гилевка Завьяловского района завершен капремонт водозаборных скважин, а также установлены водонапорные башни.

В ближайшее время планируется улучшить систему водоснабжения в селах Родино (Родинский район), Парфеново (Топчихинский район), Шатуново (Залесовский округ), Бор-Форпост и Солоновка (Волчихинский район), Акимовка (Краснощековский район), Косиха (Косихинский район), Украинка (Мамонтовский район), в поселках Кубанка (Калманский район), Октябрьский (Троицкий район), а также в Змеиногорске.

Сейчас муниципалитеты готовят заявки, чтобы Минстрой включил их в госпрограммы по водоснабжению на 2024 год. В ведомстве сообщили, что при отборе будут учитываться заявки от тех муниципалитетов, где происходят перебои с водой.