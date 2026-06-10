Непоседливых лемуров накормили сладкой ягодой в Новосибирском зоопарке. Видео

Зверьки остались в восторге

10 июня 2026, 20:00, ИА Амител

Лемура угощают клубникой в Новосибирском зоопарке / Фото: скриншот видео

Лемуров в Новосибирском зоопарке угостили сладкой летней ягодой.

В очередной солнечный полдень для зверьков подготовили неожиданный, но от этого не менее сладкий обед. В плетеной корзинке работница зоопарка принесла лемурам клубнику и черешню.

И взрослые, и их детеныши мгновенно налетели на сочную ягоду. Судя по очаровательным мордашкам, они были в восторге.