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Непоседливых лемуров накормили сладкой ягодой в Новосибирском зоопарке. Видео

Зверьки остались в восторге

10 июня 2026, 20:00, ИА Амител

Лемура угощают клубникой в Новосибирском зоопарке / Фото: скриншот видео
Лемура угощают клубникой в Новосибирском зоопарке / Фото: скриншот видео

Лемуров в Новосибирском зоопарке угостили сладкой летней ягодой. 

В очередной солнечный полдень для зверьков подготовили неожиданный, но от этого не менее сладкий обед. В плетеной корзинке работница зоопарка принесла лемурам клубнику и черешню. 

И взрослые, и их детеныши мгновенно налетели на сочную ягоду. Судя по очаровательным мордашкам, они были в восторге. 

Новосибирская область дикие животные Хорошие новости Сибирь
       

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20:24:55 10-06-2026

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