Алтайские риелторы усмирили драконов. Как прошел юбилейный Х слет на гребном канале

Юбилейный X Слет риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Лямзин

Десять лет назад все начиналось как скромная встреча профессионалов. Сегодня – это грандиозное событие, которое ждут весь год. Юбилейный X Слет риелторов Барнаула и Алтая 29 августа превзошел ожидания, превратившись в яркий карнавал спорта, музыки и профессионального братства.

«Для нас это удивительное событие, потому что десять лет мы проводили слеты, организовывали зарницы, веселые старты. В прошлом году идею банка ВТБ провести слет на воде одобрили и поддержали, и сегодня у нас более 250 участников. Мы первый раз пробовали себя на воде», – поделилась эмоциями президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.Утро началось с ритуала – зажигательного танца с тридцатиметровым золотым драконом, символизирующим мудрость и силу сообщества. Но главными стали не символические, а самые настоящие драконы – скоростные лодки, на которых предстояло сразиться 13 командам.

«Когда мы вышли на старт, сердце выпрыгивало из груди – адреналин зашкаливал!» – рассказывали участники гребли.Вода буквально кипела: гребки синхронизировали с точностью до миллисекунды. Финальный заезд стал настоящей драмой: команда "АКТО" вырвала победу у "ВТБ на гребне успеха" с отрывом всего в 1,46 секунды. Бронзовые призеры – команда "Веслоухие" от "Селфстроит" уступили лидерам менее трех секунд.

Юбилейный X Слет риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Лямзин

Пока команды мерялись силой на воде, на берегу проходил большой семейный праздник.

«Видеть счастливые глаза детей – лучшая награда для организаторов», – прокомментировала исполнительный директор Союза риелторов Барнаула и Алтая Елена Мартынова.Кульминацией вечера стало барабанное шоу. Звуковая волна прокатилась по побережью, символизируя единство и мощь риелторского сообщества.



Завершился слет вручением медалей и розыгрышами подарков. Главным партнером выступила федеральная девелоперская компания "Селфстроит". Стратегическими и официальными партнерами мероприятия стали: СПАО "Ингосстрах", ПАО Банк ВТБ, ГК "Жилищная Инициатива", СК "Мой Дом", компания Hoff* (ООО "Домашний интерьер").

«В следующем году будем бить собственный рекорд!» – пообещали организаторы в финале праздника.*Hoff ("Хофф")

