"АКТО" первый? Риелторы Барнаула и Алтая отметили десятый слет гонкой на лодках

Мероприятие стало площадкой для укрепления партнерских отношений в сфере недвижимости

04 сентября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHyrtfJ

Десятый слет риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Лямзин

29 августа на гребном канале прошел юбилейный, X слет риелторов Барнаула и Алтая. Мероприятие, традиционно организованное Союзом риелторов, в этом году вновь подтвердило статус главной площадки для неформального общения, укрепления доверия и формирования новых стратегических альянсов в сфере недвижимости.

Продолжая заложенную десятилетие назад традицию, слет вновь прошел в динамичном спортивном формате. Если в прошлом году риелторы и их партнеры соревновались в спортивном ориентировании и тимбилдинге, то в этом году участников ждала новая, не менее захватывающая дисциплина, потребовавшая слаженности, стратегии и выносливости, – гребля на лодках "Дракон".

Абсолютным победителем на дистанции 200 м стала команда компании "АКТО" с результатом 1:00,37. Второе место заняла команда "ВТБ на гребне успеха" (1:01,83), третье – "ГрЕбочки" от компании "Селфстроит" с результатом 1:03,34.Помимо спортивных состязаний, для гостей и участников слета подготовили насыщенную программу: семейный пикник с обедом из казана, розыгрыш ценных призов и праздничный фуршет, создавший идеальную атмосферу для открытого диалога между риелторами, застройщиками, банкирами и страховщиками.

Десятый слет риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Лямзин

Слет в очередной раз продемонстрировал, что профессиональное сообщество региона – не просто совокупность игроков, а сплоченная экосистема, основанная на взаимном уважении, партнерстве и нацеленности на долгосрочный результат.

Главным партнером слета выступила федеральная девелоперская компания "Селфстроит", чья деятельность по преобразованию городского пространства Барнаула и созданию масштабного проекта "Город Гор" в Республике Алтай продолжает задавать высокую планку для всего рынка. Стратегическими и официальными партнерами мероприятия стали ведущие финансовые и страховые институты, а также одни из крупнейших строительных компаний: СПАО "Ингосстрах", ПАО Банк ВТБ, ГК "Жилищная Инициатива", СК "Мой Дом", АО "Альфа-Банк", ПАО СК "Росгосстрах" в Алтайском крае, компания "АКТО", ООО СЗ СК "Созидание", АО "СОГАЗ" и ООО "Фирсова слобода". Информационную поддержку оказала радиостанция Business FM (Бизнес ЭфЭм) Барнаул.

СОЮЗ "СРО НП "СРБ И АЛТАЯ"

Реклама