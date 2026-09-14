НОВОСТИОбщество

Без ипотек. На рынке жилья Барнаула резко выросло число сделок за наличные

Ипотека становится все менее привлекательным инструментом для покупки

14 сентября 2026, 09:15, Алёна Жукова

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае, как и по всей стране, стремительно растет число неипотечных сделок по покупке жилья. Так, наш регион стал лидером России по темпам роста числа таких сделок: за год их количество увеличилось на 122%. Барнаульские риелторы подтверждают: горожане все чаще отказываются от ипотеки (хотя ее доля остается весомой) и приобретают квартиры за наличные. При этом в большинстве случаев люди рассматривают вторичный рынок, где есть выбор, квартиры уже готовы к проживанию, а цены ниже, чем на новостройки. Amic.ru разбирался в тенденции.

Авральный рост

В России в первом полугодии 2026-го заключили более 200 тыс. сделок по покупке жилья без ипотеки. Это на 26,5% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводят аналитики "Домклик".

Наибольший рост показал первичный рынок: число неипотечных сделок с новостройками увеличилось на 63,6% и приблизилось к 57 тыс. На вторичном рынке их количество выросло на 26% — почти до 131 тыс. При этом чаще всего без ипотеки покупали готовые квартиры: на них пришлось более 60% таких сделок. Доля новостроек составила 27%, готовых домов и земельных участков — около 13%.

Барнаульские риелторы отмечают, что все больше покупателей переориентируются на вторичный рынок: здесь работает принцип "заходи и живи", можно не делать ремонт или отложить его на несколько лет.

"Ипотечные кредиты сейчас достаточно дорогие, из-за чего на рынок вернулись цепочки: семьи продают одно- или двухкомнатные квартиры, добавляют вложения и приобретают более просторное жилье", — прокомментировала amic.ru ситуацию на рынке президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Количество неипотечных сделок в регионе действительно рекордно, подтверждает руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова. Если еще некоторое время назад около 5% объектов покупали без привлечения жилищных кредитов, то теперь — более 85%.

Одна из причин, по словам эксперта, — активный уход граждан от депозитов. Ключевая ставка Центробанка падает (на заседании 11 сентября ее оставили на уровне 14%), а вместе с ней — и проценты по вкладам. То есть держать деньги в банках становится все менее выгодно.

"Люди стали снимать деньги со вкладов. У нас сейчас много сделок, когда граждане приходят с наличными, они готовы купить, мы (как представители продавцов. — Прим. ред.) готовы продать. Но быстро на сделку выйти не получается: деньги лежат на депозите до определенного срока, и люди ждут этой даты. Но также они понимают, что ставка ЦБ падает и скоро цена квадратного метра на вторичном рынке будет расти. Соответственно, сейчас вложить деньги в "бетон" гораздо выгоднее, нежели под проценты в банк", — говорит Ольга Зембатова.

Банковские страхи

Еще одна причина, по которой россияне "опустошают" вклады, — страх потерять свои деньги. Так, в Сети периодически появляются сообщения и о возможной заморозке депозитов, и о якобы готовящейся "финансовой спецоперации".

Авторы, ссылаясь на неназванных депутатов Госдумы и иностранные источники, заявляют: часть сбережений граждан могут принудительно перевести в военные облигации.

"Люди опасаются ситуации в стране. Налоги уже подняли, и никто не знает, что будет дальше. Президентский срок Владимира Путина заканчивается в 2030 году, и как ситуация будет разворачиваться после этой даты — непонятно. И люди опасаются за свои деньги. Ведь в случае каких-то ЧП они могут их потерять. Допустим, у человека на вкладе лежат 10 млн рублей. Согласно системе обязательного страхования вкладов, если что-то случается, например, у банка отзывают лицензию, клиенту гарантированно возвращают 1,4 млн рублей. Поэтому квартира — это надежное и стабильное вложение", — говорит Ольга Зембатова.

Купить, жить, сдавать

Вкладчики, которые забирают деньги из банков, выбирают новостройки, только если проходят по семейной ипотеке. В остальных случаях они предпочитают вторичный рынок. Риелторы отмечают, что стоимость квартир с ремонтом в недавно сданных ЖК выгоднее, чем новостройки на этапе котлована. Это и привлекает горожан.

"Возьмем, например, ЖК "Шотландия" (ул. Солнечная Поляна, 73. — Прим. ред.). Там квартира 50 квадратных метров от застройщика будет стоить в районе 9 млн. Она под отделку, без мебели и ремонта. Но в ЖК рядом можно найти квартиру такой же квадратуры за 10 млн с ремонтом, мебелью и техникой. И сдавать ее за 40–45 тыс. рублей в месяц", — отмечает Ольга Зембатова. 

Без ипотеки жилье приобретают не только вкладчики, но и вдовы, родители и родственники погибших участников СВО. Как отмечает риелтор, они либо приобретают жилье для детей, либо для последующей сдачи в аренду, либо продают существующую недвижимость и расширяют жилплощадь.

"В городе они продают свое небольшое жилье, берут побольше, либо из "хрущевки" перебираются в дом 2020-х годов постройки. За счет этих всех категорий покупателей и вырос объем сделок за наличный расчет", — резюмирует Ольга Зембатова.  

Квартира / Изображение сгенерировано нейросетью

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Барнаул инвестиции цены на жилье недвижимость квартира риелторы
       

Комментарии 12

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Гость

09:22:30 14-09-2026

"Президентский срок Владимира Путина заканчивается в 2030 году, и как ситуация будет разворачиваться после этой даты — непонятно."

То есть не понятно? Это что за интриги еще

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Гость

09:46:15 14-09-2026

Гость (09:22:30 14-09-2026) "Президентский срок Владимира Путина заканчивается в 2030 го...
Да, не говорите, срок заканчивается, но будут "выборы"...

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Гость

09:57:04 14-09-2026

Гость (09:22:30 14-09-2026) "Президентский срок Владимира Путина заканчивается в 2030 го... кто вы и где я?

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Гость

10:29:27 14-09-2026

Гость (09:22:30 14-09-2026) "Президентский срок Владимира Путина заканчивается в 2030 го... Типа а до 2030 года все стабильно?

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Гость

09:50:56 14-09-2026

Я в шоке от новостей с рынка недвижимости. Слёзы Застройщиков "всё пропало, всё стоит, всё падает, надо стимулировать..." сменяются ажиотажным спросом, а сегодня АВРАЛЬНЫМ спросом и даже расчётом наличными, который вроде бы запрещали. Но это не точно...

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Гость

11:04:10 14-09-2026

Гость (09:50:56 14-09-2026) Я в шоке от новостей с рынка недвижимости. Слёзы Застройщико... Кто тебе наличные запретил?
Если это имеет место быть, рекомендую обратиться в правоохранительные органы

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Гость

11:14:56 14-09-2026

Гость (11:04:10 14-09-2026) Кто тебе наличные запретил?Если это имеет место быть, ре...
"Существует активная законодательная инициатива (внесена депутатами Госдумы), которая предполагает:

Запрет наличных расчетов при сделках с недвижимостью стоимостью свыше 1 млн рублей.
Обязательное использование безналичных переводов, аккредитивов или банковских ячеек для таких сумм.
Ожидается, что закон может вступить в силу во второй половине 2026 года или быть отклонен/доработан (Совет при президенте по кодификации законодательства ранее не поддержал жесткий запрет)"
Лично для вас повторю, если с первого раза не доходит "но это не точно..."

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1

10:14:30 14-09-2026

Опять риэлторы пытаются рынок разогнать, чтобы ажиотаж был. Опять урвать хотят как раньше. Жадность она такая. Только им все равно, что разогнав опять инфляцию, ставка ЦБ опять вырастет и рынок опять встанет. Но в краткосрочной перспективе денежек срубят.

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Гость

10:44:42 14-09-2026

Кадафи как то сумел риэлторов убрать

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Мусик

10:54:51 14-09-2026

Гость (10:44:42 14-09-2026) Кадафи как то сумел риэлторов убрать ... результат мы видели в видосике.

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Холмс

12:51:33 14-09-2026

1. покупать новое жилье теперь невыгодно. Оно будет стоить меньше когда ты погасишь ипотеку. На треть меньше
2. брать вторичку выгодно и все это и хватают но тут тонкость -закон Долиной никто не отменял
3. вторичку за наличку очень легко либо неликвидную продать либо продать забрать наличку и истратив сказать как Долина и квартиру вернут
а можно куклу вместо пачки сунуть - 90е года вернулись?

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Гость

14:35:22 14-09-2026

Поэтому квартира — это надежное и стабильное вложение", — говорит Ольга Зембатова.

ага, в нескольких областях и крае близ черноморья стоят разрушенные квартиры теперь

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