Качество сна зависит от температуры и постельного белья

07 августа 2026, 19:15, ИА Амител

Женщина, сон / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Эксперты выяснили, как жители России готовятся ко сну. Согласно данным опроса, в котором приняли участие более 1200 человек, единого стандарта одежды для сна в стране не существует.

Каждый шестой опрошенный (17%) предпочитает спать полностью раздетым. Еще 22% ограничиваются нижним бельем. Более 60% выбирают специальные предметы гардероба: пижамы, ночные рубашки или комплекты из шорт и футболок. При этом четверть респондентов (25%) просто засыпает в той домашней одежде, которую носили днем.

А 5% участников признались, что их выбор зависит от температуры и обстоятельств конкретной ночи.

Что определяет выбор одежды?

Главным фактором для половины россиян (50%) является температура в спальне. Большинство придерживается строгого ритуала: 52% всегда переодеваются перед тем, как лечь в постель, и лишь 5% часто засыпают в том же, в чем ходили по дому. Также на привычки влияют:

желание свободы движений (35%);

ощущение уюта и защищенности (22%);

присутствие партнера рядом (20%). Около 60% пар синхронизируют свои привычки: они либо оба спят одетыми, либо оба раздетыми. Только 2% сообщили, что разница во вкусах иногда приводит к дискомфорту.

Обратная сторона комфорта

Даже привычный аутфит может мешать отдыху. Среди тех, кто спит в одежде, 32% жалуются на неудобные резинки, швы или тесноту, 25% отмечают, что вещи перекручиваются ночью, а 22% страдают от перегрева. У любителей сна без одежды тоже есть претензии: 20% мерзнут, а 7% испытывают дискомфорт от прямого контакта кожи с простынями.

Почему мечты остаются мечтами? Часть граждан хотела бы отказаться от ночной одежды, но сталкивается с препятствиями. 27% мешают дети, родители или соседи по квартире. Еще 12% отказываются от этой идеи из-за холода в помещении, а 5% считают сон без одежды негигиеничным.

«Температура тела и материал постельного белья напрямую влияют на то, комфортно ли человеку спать без одежды. Дышащие ткани — хлопок, сатин, лен — пропускают воздух и не дают перегреваться, поэтому кожа не потеет и не липнет к простыне. Синтетика, напротив, плохо регулирует температуру: в ней жарко и душно, из-за чего человек инстинктивно воспринимает одежду как барьер. Мягкое, качественное белье снижает необходимость в дополнительном текстиле и делает сон комфортнее в любом варианте», — отмечают эксперты Ormatek.

Кроме того, даже убежденных сторонников сна "голышом" вынуждает надеть белье несвежее или плохо пропускающее воздух постельное белье (на это указали 7–12% опрошенных).