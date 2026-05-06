Детям скучно. Как руководитель барнаульского колледжа возвращает интерес к учебе

И почему старые методы в образовании больше не работают

06 мая 2026, 08:30, ИА Амител

Игорь Странцов / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Современным детям все сложнее видеть смысл в учебе, потому что привычная школа конкурирует не только с гаджетами, но и с искусственным интеллектом. Однако выход есть – не запрещать технологии, а встроить их в образование, добавить живую практику и снова объяснить ребенку, зачем ему знания. В этом уверен новый герой спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" Игорь Странцов, директор барнаульского колледжа "Тьютория". Он, как и остальные жители региона, о которых мы рассказываем, считает: каждый может сделать что-то полезное в своей сфере.

Старые методы не цепляют

Одна из главных проблем современного образования – снижение мотивации у детей. Особенно остро вопрос встает в среднем звене, с пятого по девятый класс, когда ребенок уже не маленький, но еще не всегда понимает, зачем ему учебная нагрузка. Но некоторые приходят с таким "настроением" и в колледжи, и в вузы.

По словам Игоря Странцова, сегодня умственный труд для многих подростков выглядит почти как тяжелая физическая работа. Им трудно долго концентрировать внимание, читать сложный текст, думать над задачей, когда рядом есть телефон, быстрые видео и готовые ответы.

"Самая главная проблема – незаинтересованность. Юному поколению очень сложно осваивать материал, потому что умственная деятельность стала одной из самых тяжелых. Это можно сравнить с физическим трудом – как разгрузить вагон цемента", – говорит Странцов.

Ситуацию усилил искусственный интеллект. Он может за секунды написать текст, решить пример, объяснить тему и подсказать ответ.

Игорь Странцов / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Вместо скучной лекции – живая задача

Запреты здесь уже не работают. Нельзя просто отобрать телефон, закрыть доступ к нейросетям и вернуть класс в прошлое. Жить по-новому – значит признать: дети растут в другой реальности, и образование должно говорить с ними на понятном языке.

Новый подход, который продвигает Странцов, строится не на борьбе с технологиями, а на их осмысленном использовании. Искусственный интеллект, по его мнению, уже стал частью жизни, и игнорировать его бессмысленно. Вопрос только в том, кто управляет процессом – ученик или готовый ответ на экране.

В образовательных проектах Странцова ИИ применяют как помощника. Например, для абитуриентов "Тьютории" разработали цифрового ассистента, который через диалог помогает человеку понять свои сильные стороны и выбрать профессию. Это не сухой тест с галочками, а беседа, где подросток постепенно формулирует интересы и видит возможные направления.

Для студентов такой помощник работает иначе: он не выполняет задание вместо человека, а подводит к решению. Объясняет, с чего начать, какие шаги сделать, где искать ошибку. Главная идея – оставить за учащимся самостоятельный результат.

"Важно, чтобы человек сам пришел к ответу. Технология может подсказать направление, но не должна делать работу за него", – подчеркивает Странцов.

Еще один способ вернуть интерес – игровые и проектные форматы. Вместо длинной лекции студенты-юристы колледжа могут разбирать условное преступление, распределять роли, искать улики, строить версии и применять знания на практике.

Школе нужны сильные взрослые

При этом Странцов не сводит проблему и ее решение только к гаджетам и ИИ. Системе образования нужны более глубокие изменения. В первую очередь – борьба за качество.

Он считает, что школы должны сильнее конкурировать за уровень преподавания, интересные программы, профессиональных педагогов и доверие семей. Пока у образовательной системы нет внутреннего стимула меняться, многие процессы идут по инерции.

Второй важный вопрос – зарплаты педагогов и статус профессии. Игорь Странцов приводит пример стран, где профессию учителя сделали престижной: повысили доход и требования к специалистам.

Для России это непростой путь, потому что все упирается в бюджет и распределение ресурсов. Но, по мнению эксперта, экономить на этой сфере нельзя. Образование напрямую влияет на то, какими станут будущие врачи, инженеры, управленцы, предприниматели и чиновники.

Алексей Нечаев и Игорь Странцов / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Начни с себя

Сам Игорь Странцов пришел в образование из бизнеса. Предпринимательский опыт он начал получать еще в 20 лет, пробовал разные направления, а затем выбрал сферу, где результат виден не сразу, зато влияет на десятилетия вперед.

"Сегодняшние школьники через 20 лет будут управлять страной. Если сейчас не вложить в них правильные ценности и навыки, потом будет поздно. Ответственность за формирование нового поколения специалистов и управленцев лежит на нас", – говорит он.

Именно из этого подхода выросли образовательные проекты Странцова. Он развивает практические форматы, поддерживает профессиональное сообщество и запустил конференцию "Эдьюкейтор", которая объединяет сотни образовательных организаций для создания реальных образовательных инструментов.

Странцов также участвует в общественной жизни. В 2024 году он шел на довыборы в АКЗС от партии "Новые люди". По его словам, с этой командой его объединяет идея практических изменений: не ждать идеального момента, а жить по-новому уже сейчас.