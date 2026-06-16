"Ок, буду дворником". Почему дети перестали хотеть учиться
Директор барнаульского колледжа "Тьютория" Игорь Странцов объяснил, как гаджеты, родители и нейросети меняют отношение к образованию
16 июня 2026, 10:05, ИА Амител
Современные дети все чаще не понимают, зачем им учиться, а привычные методы мотивации перестают работать. Почему школьники больше не боятся остаться без профессии, как родители сами влияют на отношение к знаниям и способен ли искусственный интеллект заменить учебу — об этом в подкасте "Новые решения" рассказал директор барнаульского колледжа "Тьютория" Игорь Странцов.
01:18 "А зачем?" О том, почему детей больше не пугает фраза "не будешь учиться — станешь дворником".
03:06 "Мы воспитали детей неправильно?" По мнению Игоря Странцова, взрослые часто хотят дать детям то, чего сами были лишены. В результате у ребенка исчезает необходимость чего-то добиваться самостоятельно.
05:54 "У нас случилось происшествие — убийство". О том, почему учеба — это так же тяжело, как разгружать вагоны, особенно если речь о математике и русском языке. А еще здесь о том, как интернет-мемы и игровые сценарии помогают учить подростков.
08:17 "Если мы хотим жить классно". Почему образование — это инвестиция в будущее страны.
09:15 Игорь Странцов уверен: умение учиться — навык, который нужно развивать в детях с пеленок.
11:28 "Отстаньте от детей, займитесь собой". Эксперт дает советы для родителей. И, прежде всего, нужно показывать на личном примере: больше времени проводить вместе, читать книги, гулять, играть и исследовать мир, а не просиживать вечера в телефоне.
13:19 Заменит ли искусственный интеллект традиционное образование? И сможет ли ИИ поработить весь мир?
14:43 Какие три правила помогут сделать уроки действительно интересными — советы педагогам.
17:32 "Все будет хорошо". Игорь Странцов успокаивает родителей: несмотря на стремительные перемены и появление новых технологий, не стоит поддаваться тревоге.
17:42 Что важнее — дисциплина или интерес?
10:11:42 16-06-2026
Помню в детстве очень нравились машины-мусорки - подолгу наблюдал за их работой. Мужик мусорщик спросил - хочешь на такой работать? Я грю - конечно! Он говорит - вот учись на двойки, будешь ) Вот такой разговор у помойки запомнил на всю жизнь.
10:23:43 16-06-2026
Гость (10:11:42 16-06-2026) Помню в детстве очень нравились машины-мусорки - подолгу наб... Мусоровозчик побольше получает чем иной офисный работник. А уж оплату путан в 3000р в час вообще никто на нормальной работе не предлагает. То есть средняя путана в день может заработать 24000 за восьмичасовой рабочий день, а в месяц соблюдая КЗОТ это 24000*22 рабочих дня = 528000р до вычета налогов. Так что есть к чему стремиться.
11:07:18 16-06-2026
Гость (10:23:43 16-06-2026) Мусоровозчик побольше получает чем иной офисный работник. А ... Не знаю как счас, а до Интернет-эпохи из 1500 в час отдай 500 "мамочке", 500 - банщице.
15:39:26 16-06-2026
Гость (11:07:18 16-06-2026) Не знаю как счас, а до Интернет-эпохи из 1500 в час отдай 50... И век у них короток,психика рушится
10:27:58 16-06-2026
Гость (10:11:42 16-06-2026) Помню в детстве очень нравились машины-мусорки - подолгу наб... а что - молодец золотарь, + ему в карму.
10:31:20 16-06-2026
Гость (10:11:42 16-06-2026) Помню в детстве очень нравились машины-мусорки - подолгу наб... Ну и что в конце концов? (за Ваш рассказ поставил +)
10:44:14 16-06-2026
Гость (10:31:20 16-06-2026) Ну и что в конце концов? (за Ваш рассказ поставил +)... Да ничего - так и осталась работа мечты, не хватило мужества скатиться до двоек.
10:48:19 16-06-2026
Гость (10:44:14 16-06-2026) Да ничего - так и осталась работа мечты, не хватило мужества... ))))
10:54:45 16-06-2026
Гость (10:44:14 16-06-2026) Да ничего - так и осталась работа мечты, не хватило мужества...
Точно мужества не хватило или был избыток страха за ремень по пятой точке?))
10:23:53 16-06-2026
Не надо рассказывать сказки, вы сами обесценили образование
10:24:43 16-06-2026
В Чечне 11 лет учат трезвости в школах. Вот это правильно и важно очень, у них прирост, а не убыль населения, и нет вонючих алконаливаек. Зачем зубрить иностранщину, если гаджеты переводят мгновенно?
10:51:34 16-06-2026
Гость (10:24:43 16-06-2026) В Чечне 11 лет учат трезвости в школах. Вот это правильно и ...
Пхахаха, разве ты не слышал, что под крышей Аллах не видит?
15:40:28 16-06-2026
Гость (10:51:34 16-06-2026) Пхахаха, разве ты не слышал, что под крышей Аллах не вид... Видит не видит,а у них рождаемость выше уровня воспроизводства и обрыганов нет столько
15:50:01 16-06-2026
Гость (15:40:28 16-06-2026) Видит не видит,а у них рождаемость выше уровня воспроизводст... Езжайте к ним.
10:25:25 16-06-2026
если передачу "Галилео" (с Пушным) смотрели все, то может и обучение надо перестроить под подобную форму подачи ?
...........
мне кажется обучению и преподаванию необходимо сделать маркетинг
10:35:42 16-06-2026
Шинник (10:25:25 16-06-2026) если передачу "Галилео" (с Пушным) смотрели все, то может и ... Человек 11 лет учится в школе и выходит из неё полным нулём, которого никто не хочет брать на работу. О каком качестве образования идёт речь? Иностранный язык учат 7 лет и не выучили в школе. Физкультурой 11 лет занимаются а о спорте и здоровье вообще представления нет и сплошь больных и с изъянами, производные годами учат и не выучивают, физику не знаю, писать грамотно не умеют. У меня большие вопросы к школе - вас реально нужно реформировать, выгонять всех этих и набирать других более компетентных. И KPI вводить нормальные, не написал класс диктант - учителя на улицу улицу мести, профнепригоден, научить не может.
11:02:00 16-06-2026
нет у детишек мотивации и во весь сказ
11:17:36 16-06-2026
Гость (10:35:42 16-06-2026) Человек 11 лет учится в школе и выходит из неё полным нулём,... Учителей не трогай! Вот и будешь своих детей учить платно, за каждый чих. Сейчас образование держится на старых кадрах, еще советских. Как эти учителя уйдут, так и всплакнете. И все станет платным, образование, медицина и тд. Может быть тогда научитесь уважать чужой труд?
11:33:54 16-06-2026
Гость (11:17:36 16-06-2026) Учителей не трогай! Вот и будешь своих детей учить платно, з... Твои советские кадры кончились вместе с Советами, СССР развалился потому что изначально был нежизнеспособной структурой. И образование такое же было. жигули это фиат цельнотянутый. своего только танки и ракеты. И то есть вопросики по документации фау-2.
11:27:50 16-06-2026
Гость (10:35:42 16-06-2026) Человек 11 лет учится в школе и выходит из неё полным нулём,... не написал ученик диктант - на второй год, еще раз не написАл - в спецшколу. Так было когда я учился. В чем учитель виноват, если ученик и его родители идиоты?
21:38:59 16-06-2026
Гость (10:35:42 16-06-2026) Человек 11 лет учится в школе и выходит из неё полным нулём,... Ок, а если тельце не дает урок вести (орет, скачет как бабуин) по башке линейкой можно будет? Метровой чтоб замах был.
12:24:52 16-06-2026
СССР развалился потому что были предатели!
13:22:38 16-06-2026
Гость (12:24:52 16-06-2026) СССР развалился потому что были предатели!... Причем в Кремле.
13:31:32 16-06-2026
Гость (12:24:52 16-06-2026) СССР развалился потому что были предатели!... Имена? Горбачёв, конечно?))Или ГКЧП? Именно они сорвали новый союзный договор.. 1991 -мне 30лет- в защиту СССР ни одна персона не вышла! А поделили между собой потом всю собственность бывшие коммунисты и комсомольцы. Верхушка. Используя полную экономическую невежественность людей..
15:45:46 16-06-2026
Гонят программу быстро,по 6 уроков в день с шестидневкой,задают гору домашки. Дети вечером начинают уже завидовать родителям которые после работы отдыхают,а не работают. Помимо этого некоторые родители со своими несбывшимися амбициями начинают требовать ходить на тысячу и одну секцию. Тем самым лишая ребенка детства по сути. Рано или поздно у многих происходит выгорание вообще ко всему. Так что нужна ноша по себе