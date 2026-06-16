"Ок, буду дворником". Почему дети перестали хотеть учиться

Директор барнаульского колледжа "Тьютория" Игорь Странцов объяснил, как гаджеты, родители и нейросети меняют отношение к образованию

16 июня 2026, 10:05, ИА Амител

Игорь Странцов / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Современные дети все чаще не понимают, зачем им учиться, а привычные методы мотивации перестают работать. Почему школьники больше не боятся остаться без профессии, как родители сами влияют на отношение к знаниям и способен ли искусственный интеллект заменить учебу — об этом в подкасте "Новые решения" рассказал директор барнаульского колледжа "Тьютория" Игорь Странцов.

01:18 "А зачем?" О том, почему детей больше не пугает фраза "не будешь учиться — станешь дворником".

03:06 "Мы воспитали детей неправильно?" По мнению Игоря Странцова, взрослые часто хотят дать детям то, чего сами были лишены. В результате у ребенка исчезает необходимость чего-то добиваться самостоятельно.

05:54 "У нас случилось происшествие — убийство". О том, почему учеба — это так же тяжело, как разгружать вагоны, особенно если речь о математике и русском языке. А еще здесь о том, как интернет-мемы и игровые сценарии помогают учить подростков.

08:17 "Если мы хотим жить классно". Почему образование — это инвестиция в будущее страны.

09:15 Игорь Странцов уверен: умение учиться — навык, который нужно развивать в детях с пеленок.

11:28 "Отстаньте от детей, займитесь собой". Эксперт дает советы для родителей. И, прежде всего, нужно показывать на личном примере: больше времени проводить вместе, читать книги, гулять, играть и исследовать мир, а не просиживать вечера в телефоне.

13:19 Заменит ли искусственный интеллект традиционное образование? И сможет ли ИИ поработить весь мир?

14:43 Какие три правила помогут сделать уроки действительно интересными — советы педагогам.

17:32 "Все будет хорошо". Игорь Странцов успокаивает родителей: несмотря на стремительные перемены и появление новых технологий, не стоит поддаваться тревоге.

17:42 Что важнее — дисциплина или интерес?