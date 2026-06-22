Без права на забвение: 85 лет прошло со дня начала Великой Отечественной войны

Ежегодно в День памяти и скорби по всей стране проходят памятные мероприятия

22 июня 2026, 10:17, ИА Амител

Свечи. Траур. Скорбь / Фото: amic.ru

22 июня в России отмечают День памяти и скорби — одну из самых трагических дат в истории страны. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней и ставшая тяжелейшим испытанием для советского народа.

Рано утром 22 июня 1941 года, в четыре часа, нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась почти четыре года и завершилась полным разгромом фашистской Германии.

Ежегодно в День памяти и скорби по всей стране проходят памятные мероприятия. В этот день приспускаются государственные флаги, а жители России отдают дань уважения тем, кто погиб на фронтах, трудился в тылу и приближал Победу.

22 июня вспоминают миллионы советских граждан, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, а также всех, кто пережил тяжелые годы войны.

В Барнауле традиционно проходят памятные мероприятия на Мемориале Славы. Одной из главных акций остается общероссийская "Свеча памяти", цель которой — сохранить память о мужестве и героизме поколения победителей.

Участниками акции ежегодно становятся представители органов власти, силовых структур, общественных организаций, ветераны и жители краевой столицы, которые приходят почтить память погибших и возложить цветы к мемориалу.