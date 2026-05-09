Барнаульцы выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Исследование также показало различия во вкусах мужчин и женщин

09 мая 2026, 16:07, ИА Амител

"В бой идут одни старики" / Кадр из фильма

Фильм "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова стал самой любимой картиной о Великой Отечественной войне у жителей Барнаула. Согласно исследованию сервиса SuperJob и одного из онлайн-кинотеатров, именно этот фильм выбрали 16% опрошенных.

На втором месте оказалась военная драма "А зори здесь тихие" режиссера Станислава Ростоцкого — за нее проголосовали 13% респондентов.

Третью строчку заняла картина "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, которую назвали любимой 12% участников опроса.

В число популярных фильмов также вошли "Иди и смотри" Элема Климова и "Офицеры" Владимира Рогова — обе картины набрали по 4% голосов.

Кроме того, часть барнаульцев назвала любимыми "Семнадцать мгновений весны" и киноэпопею "Освобождение".

Среди других военных фильмов, которые упоминали жители города, оказались "Судьба человека", "Брестская крепость", "Диверсант", "Солдатик", "Т-34", "Аты-баты, шли солдаты…", "Батальоны просят огня", "В августе 44-го", "Горячий снег", "Штрафбат", "Звезда", "Баллада о солдате" и "Летят журавли".

При этом часть респондентов заявили, что не могут выделить только одну картину. Каждый двадцатый участник опроса отметил, что хороших фильмов о войне слишком много для однозначного рейтинга. Еще 5% признались, что вообще не смотрят военное кино.

Исследование также показало различия во вкусах мужчин и женщин. Жительницы Барнаула чаще выбирали фильмы "А зори здесь тихие" и "Офицеры", а мужчины — "Они сражались за Родину", "Освобождение" и "Иди и смотри".

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