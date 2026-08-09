Биолог объяснил, почему крысы могут нападать на людей

В России проблема массовых нападений крыс на людей системного характера не носит

09 августа 2026, 20:09, ИА Амител

Крыса ест хлеб / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Крысы способны укусить человека, однако в большинстве случаев животные делают это, защищаясь, а не нападая первыми. В России подобные происшествия случаются преимущественно локально, рассказал aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.

Поводом для обсуждения стало нашествие грызунов в отдельных районах Гааги в Нидерландах. Местные жители больше года жалуются на большое количество крыс, которых замечают в том числе на детских площадках. Сообщалось также об агрессивном поведении животных в отношении прохожих и собак.

По словам Сафонова, в России проблема массовых нападений крыс на людей системного характера не носит. Чаще столкнуться с большим количеством грызунов можно в крупных городах в местах скопления пищевых отходов.

«В России такие случаи бывают, они скорее носят небольшой очаговый характер. Чаще всего такие случаи происходят в крупных городах, где есть мусорные полигоны с горами пищевых отходов. В большинстве случаев, примерно 90%, эти укусы носят оборонительный характер. Главный риск для нас, россиян, — это не вирус бешенства, а различные бактериальные инфекции, например столбняк», — пояснил эксперт.

Если крыса все же укусила человека, поврежденный участок необходимо обработать антисептическим средством. После этого Сафонов рекомендует обратиться за медицинской помощью.