Бийчанин отправился на рыбалку и оказался в окружении разъяренных пчел

Врачи обработали пострадавшие участки тела и наложили повязки

10 августа 2026, 07:18, ИА Амител

Пчелы / Пасека / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Обычная рыбалка закончилась для жителя Бийска обращением в травмпункт. Во время отдыха возле водоема мужчину начали жалить земляные пчелы, после чего у него развился отек. О случившемся рассказали в городской больнице № 2.

После многочисленных укусов бийчанин самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его приняли специалисты травмпункта горбольницы № 2.

Врачи обработали пострадавшие участки тела и наложили повязки. Кроме того, пациенту сделали инъекцию антигистаминного препарата для уменьшения аллергической реакции.

После оказания помощи мужчине рекомендовали в ближайшее время обратиться к участковому терапевту.

Медики напоминают, что реакция организма на укусы жалящих насекомых может быть значительно серьезнее обычного местного отека.