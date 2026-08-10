Бийчанин отправился на рыбалку и оказался в окружении разъяренных пчел
Врачи обработали пострадавшие участки тела и наложили повязки
10 августа 2026, 07:18, ИА Амител
Обычная рыбалка закончилась для жителя Бийска обращением в травмпункт. Во время отдыха возле водоема мужчину начали жалить земляные пчелы, после чего у него развился отек. О случившемся рассказали в городской больнице № 2.
После многочисленных укусов бийчанин самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его приняли специалисты травмпункта горбольницы № 2.
Врачи обработали пострадавшие участки тела и наложили повязки. Кроме того, пациенту сделали инъекцию антигистаминного препарата для уменьшения аллергической реакции.
После оказания помощи мужчине рекомендовали в ближайшее время обратиться к участковому терапевту.
Медики напоминают, что реакция организма на укусы жалящих насекомых может быть значительно серьезнее обычного местного отека.
«Отметим, что в отдельных случаях контакт с этими насекомыми может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию — вплоть до анафилактического шока. Если вы заметили выраженный отек, почувствовали затруднение дыхания или общее ухудшение самочувствия, незамедлительно обращайтесь за экстренной медицинской помощью», — подчеркнули в КГБУЗ "Городская больница № 2 Бийска".
08:14:03 10-08-2026
Зверье...
09:26:59 10-08-2026
Иван (08:14:03 10-08-2026) Зверье... ... пчелы - защитники рыб!
10:02:10 10-08-2026
Если сам раззява то кто ему виноват
00:08:49 11-08-2026
гость (10:02:10 10-08-2026) Если сам раззява то кто ему виноват... балбес ага, от земляных пчел свалить не смог)), таких комары пинками в кусты скоро загонять будут))
13:01:32 11-08-2026
Земляная пчела не агрессивна, жалит только если ее придавить. Это новый вид "Рыбоохранная пчела". Жалит исключительно браконьеров и ученых ихтиологов