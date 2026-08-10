НОВОСТИПроисшествия

Бийчанин отправился на рыбалку и оказался в окружении разъяренных пчел

Врачи обработали пострадавшие участки тела и наложили повязки

10 августа 2026, 07:18, ИА Амител

Пчелы / Пасека / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пчелы / Пасека / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Обычная рыбалка закончилась для жителя Бийска обращением в травмпункт. Во время отдыха возле водоема мужчину начали жалить земляные пчелы, после чего у него развился отек. О случившемся рассказали в городской больнице № 2.

После многочисленных укусов бийчанин самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его приняли специалисты травмпункта горбольницы № 2.

Врачи обработали пострадавшие участки тела и наложили повязки. Кроме того, пациенту сделали инъекцию антигистаминного препарата для уменьшения аллергической реакции.

После оказания помощи мужчине рекомендовали в ближайшее время обратиться к участковому терапевту.

Медики напоминают, что реакция организма на укусы жалящих насекомых может быть значительно серьезнее обычного местного отека.

«Отметим, что в отдельных случаях контакт с этими насекомыми может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию — вплоть до анафилактического шока. Если вы заметили выраженный отек, почувствовали затруднение дыхания или общее ухудшение самочувствия, незамедлительно обращайтесь за экстренной медицинской помощью», — подчеркнули в КГБУЗ "Городская больница № 2 Бийска".

Погибшие пчелы / Фото: Barnaul 22

Пасечники сообщили о массовой гибели пчел в селе Михайловка

В настоящее время специалисты проводят лабораторную экспертизу
НОВОСТИОбщество

Бийск насекомые
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Иван

08:14:03 10-08-2026

Зверье...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:26:59 10-08-2026

Иван (08:14:03 10-08-2026) Зверье... ... пчелы - защитники рыб!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:02:10 10-08-2026

Если сам раззява то кто ему виноват

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:08:49 11-08-2026

гость (10:02:10 10-08-2026) Если сам раззява то кто ему виноват... балбес ага, от земляных пчел свалить не смог)), таких комары пинками в кусты скоро загонять будут))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:32 11-08-2026

Земляная пчела не агрессивна, жалит только если ее придавить. Это новый вид "Рыбоохранная пчела". Жалит исключительно браконьеров и ученых ихтиологов

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров