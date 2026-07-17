Пасечники сообщили о массовой гибели пчел в селе Михайловка

В настоящее время специалисты проводят лабораторную экспертизу

17 июля 2026, 21:38, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жители села Михайловка Усть-Калманского района сообщили о массовой гибели пчел. По словам местных пасечников, они предполагают, что причиной произошедшего могла стать обработка сельскохозяйственных полей. В настоящее время обстоятельства выясняют специалисты.

Как информирует паблик Barnaul 22, с 13 июля зарегистрировано 14 обращений, связанных с гибелью насекомых.

Автор публикации отметил, что пчелы ежегодно проходят лабораторные исследования на наличие различных заболеваний, поэтому, по мнению местных жителей, их массовая гибель не могла произойти без причины.

Сейчас специалисты проводят лабораторную экспертизу. Она должна установить, связана ли гибель пчел с обработкой полей или ее вызвали другие факторы.

Официальных выводов о причинах произошедшего пока нет.