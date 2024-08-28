Блогеров хотят обязать разрабатывать курсы по стандартам образования

Также хотят ужесточить ответственность за недостоверную информацию о программах без аккредитации

28 августа 2024, 09:01, ИА Амител

Человек за компьютером / Фото: pxhere.com/ru/photo/971633

Рособрнадзор предложил обязать блогеров и коучей разрабатывать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с государственными стандартами образования. Ведомство считает целесообразным разработать примерные программы для дистанционного обучения, пишут "Известия".

Рособрнадзор также предлагает ужесточить ответственность для организаций и индивидуальных предпринимателей. В частности, за распространение недостоверной информации о своих образовательных курсах без соответствующей аккредитации.

В июле стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроекты, согласно которым блогеры не смогут продавать свои курсы и тренинги без лицензии. В отличие от юридических лиц, индивидуальным предпринимателям лицензия на образовательную деятельность не требуется.

В 2022 году общий доход онлайн-школ составил 95 млрд рублей, а по итогам 2023 года он увеличился на 30% и достиг 123 млрд рублей.