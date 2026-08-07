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Более 36 млрд рублей направили на поддержку участников СВО в Алтайском крае

Вернувшиеся военнослужащие развивают собственный бизнес, становятся участниками образовательных проектов и встречаются с молодежью

07 августа 2026, 16:35, ИА Амител

Участники СВО / Фото: max.ru/tomenko_22
Участники СВО / Фото: max.ru/tomenko_22

Свыше 36 млрд рублей из бюджета Алтайского края за последние несколько лет направили на меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Помимо государственной помощи, в эту работу вовлечены общественные объединения и волонтерские организации. Добровольцы формируют и отправляют гуманитарные грузы, а также проводят различные мероприятия для военнослужащих и их родственников.

Отдельное направление работы связано с бойцами, которые вернулись из зоны спецоперации. В Алтайском крае для них предусмотрена возможность пройти реабилитацию и получить необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ветеранов привлекают к общественной деятельности. Вернувшиеся военнослужащие развивают собственный бизнес, становятся участниками образовательных проектов и встречаются с молодежью.

«В начале августа, например, участники программы "Алтай — земля героев" поучаствовали Летней школе наставников "Движения Первых": они провели для молодых педагогов уроки мужества. Лично регулярно встречаюсь и с участниками СВО, и с их родными, и с волонтерами, которые вкладывают всю душу в поддержку военнослужащих. Правительство края и дальше обязательно будет содействовать развитию этой деятельности», — добавил губернатор.

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Виктор Томенко Алтайский край СВО
       

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