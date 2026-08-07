Более 36 млрд рублей направили на поддержку участников СВО в Алтайском крае

Вернувшиеся военнослужащие развивают собственный бизнес, становятся участниками образовательных проектов и встречаются с молодежью

07 августа 2026, 16:35, ИА Амител

Участники СВО / Фото: max.ru/tomenko_22

Свыше 36 млрд рублей из бюджета Алтайского края за последние несколько лет направили на меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Помимо государственной помощи, в эту работу вовлечены общественные объединения и волонтерские организации. Добровольцы формируют и отправляют гуманитарные грузы, а также проводят различные мероприятия для военнослужащих и их родственников.

Отдельное направление работы связано с бойцами, которые вернулись из зоны спецоперации. В Алтайском крае для них предусмотрена возможность пройти реабилитацию и получить необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ветеранов привлекают к общественной деятельности. Вернувшиеся военнослужащие развивают собственный бизнес, становятся участниками образовательных проектов и встречаются с молодежью.