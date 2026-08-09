Более трех тысяч водителей без прав поймали на Алтае с начала года

В эту статистику вошли как автомобилисты, не получавшие соответствующего права, так и те, кто ранее был его лишен

09 августа 2026, 13:34, ИА Амител

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

Более трех тысяч водителей без права управления задержали в Республике Алтай с начала 2026 года. За этот же период по вине автомобилистов, которые не имели водительских прав или были их лишены, произошло 55 ДТП: десять человек погибли и еще 72 получили травмы, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Всего за семь месяцев сотрудники Госавтоинспекции выявили 3161 водителя, который сел за руль, не имея права управлять транспортным средством. В эту статистику вошли как автомобилисты, не получавшие соответствующего права, так и те, кто ранее был его лишен.

В ыедомстве отмечают, что такие водители создают серьезную угрозу для остальных участников движения. Человек без необходимой подготовки и знаний может неправильно оценить обстановку на дороге или принять ошибочное решение при возникновении опасной ситуации.

Особое внимание автоинспекторы обращают на несовершеннолетних за рулем. В ведомстве подчеркивают, что подростки в силу возраста и психологической незрелости могут быть склонны к неоправданному риску.

«Статистика аварий показывает последствия подобных нарушений. С января в Республике Алтай зарегистрировали 55 ДТП, виновниками которых стали водители, не имевшие либо лишенные права управления транспортом. Жертвами этих аварий стали десять человек, еще 72 получили различные травмы», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции призвали жителей, не имеющих водительского удостоверения, сначала пройти обучение в автошколе и получить право управления транспортом. Тем, кто был лишен прав, необходимо дождаться окончания срока наказания и выполнить предусмотренные законом процедуры перед возвращением за руль.

В МВД также напомнили, что ответственность за управление транспортом без соответствующего права в зависимости от обстоятельств может варьироваться от денежного штрафа до уголовного наказания.