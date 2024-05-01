9 мая продавать алкоголь в Барнауле уже запретили

01 мая 2024, 11:11, ИА Амител

Бутылки с алкоголем / Фото: unsplash.com

Первое мая – выходной, в который россияне часто выезжают на природу, едят шашлыки и выпивают спиртное. Многие из них закупаются алкоголем именно в этот день. Amic.ru рассказывает, будут ли продавать крепкие напитки в Барнауле в 2024 году.

Будут ли продавать алкоголь 1 мая в Барнауле?

Да, никакого запрета на продажу алкоголя 1 мая в Барнауле не ввели. То есть спиртное можно будет купить с 9 утра до 21 вечера в любом магазине, где оно продается.

А в прошлом году алкоголь тоже можно было купить?

Да. В прошлом году запрета на продажу алкоголя также не было.

Где-то в России запретили продавать алкоголь на 1 мая?

На 1 мая запрет на розничную продажу алкоголя ввели в Пермской, Тамбовской, Тюменской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает портал vkirove.ru. Продажу алкоголя 1 мая ограничили и во Владивостоке.

Кто-то предлагал запретить продажу алкоголя 1 мая?

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в период с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, писало РИА Новости. Однако пока такого распоряжения никто не принимал.

А 9 мая алкоголь продавать тоже разрешено?

Нет. 9 мая 2024 года алкоголь в Барнауле купить будет нельзя весь день, запрет будет действовать с 9 до 21 часа. После 21 часа будет действовать запрет на ночную продажу крепких напитков. Даже купить пиво не получится. Если кто-то будет продавать алкоголь, то заплатит штраф: от 20 до 40 тысяч – для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей – для юрлиц с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Как пройдет Первомай в Барнауле?

В Барнауле в Первомай состоится концерт на набережной Оби. На площади Советов пройдет легкоатлетический забег "Алтайской правды", праздничные программы подготовили барнаульские парки, где откроется летний сезон. Первомайский митинг проведет только партия КПРФ, он состоится в сквере Германа Титова. Профсоюзы свое шествие решили не устраивать из-за угроз безопасности. По этой же причине в Барнауле отменили первомайский салют, который должен был состояться на площади Сахарова.