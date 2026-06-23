Бюджет недосчитался триллионов: долги по налогам в России достигли рекордного уровня
Дальнейший рост долговой нагрузки может привести к увеличению числа банкротств
23 июня 2026, 19:04, ИА Амител
К апрелю 2026 года совокупная задолженность граждан и организаций перед бюджетной системой России достигла рекордных 4 трлн рублей. За год объем долгов вырос примерно на треть. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
По информации издания, к апрелю текущего года общая сумма задолженности перед государством составила почти 4 трлн рублей, что примерно на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную часть задолженности — около 1,7 трлн рублей — составляют неоплаченные налоги, сборы и страховые взносы. Остальная сумма приходится на начисленные штрафы, пени и проценты за несвоевременное исполнение обязательств.
Эксперты связывают рост задолженности с ухудшением финансового положения бизнеса. Среди основных причин называют высокую стоимость кредитов, увеличение операционных расходов и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики.
Дополнительное влияние на ситуацию оказывают расширение базы плательщиков налога на добавленную стоимость и усиление налогового контроля.
По мнению аналитиков, дальнейший рост долговой нагрузки может привести к увеличению числа банкротств и усилению финансовых проблем в отдельных отраслях экономики.
Специалисты отмечают, что динамика задолженности остается одним из важных индикаторов состояния бизнеса и платежеспособности организаций в стране.
19:20:22 23-06-2026
По недавно принятым законам налоговая может автоматически списать с любых банковских счетов задолженность по налогам. Если при этом все равно есть долги, то на счетах этих налогоплательщиков ничего нет. Значит это банкроты.
20:21:26 23-06-2026
Ой,как неожиданно,ага. А тут недавно "гений" какой-то по телевизору сказал,что НДС можно ещё повысить,мол, в некоторых странах вообще 28%. А то,что сборы будут ещё менг,ну так что же,начнем сажать,авось вырастут.
22:36:14 23-06-2026
Николай (20:21:26 23-06-2026) Ой,как неожиданно,ага. А тут недавно "гений" какой-то по тел...
А другой "гений", и тоже недавно, сказал что палку с налогами они не перегнули.
20:48:12 23-06-2026
1) Повышаем налоги
2) Мелкий и средний бизнес загибается, большой начинает дробиться на мелкие фирмы, самозанятые уходят в тень. Кредитная ставка не опускается в отличие от официальной ставки ЦБ. Инфляция растёт, растут долги.
...
3) Недосчитываемся миллиардов налогов и делаем вот такое удивлённое лицо 😮
Кто бы мог подумать, что так всё обернётся?
*буквально все это сразу понимали кроме тупых и жадных политиков*
10:25:53 24-06-2026
Гость (20:48:12 23-06-2026) 1) Повышаем налоги2) Мелкий и средний бизнес загибается,... Уже не миллиардов, а триллионов.
20:55:13 23-06-2026
Крупнейших неплательщиков посмотрите - обхохочитесь.
21:19:51 23-06-2026
Если на сегодня триллионы недоплатили, возникает естественный вопрос - налоги правильно рассчитаны? Выходит - кто-то за кого-то платит! Это справедливо? Должников простят наверняка, но осадок у людей не очень хороший, цель налоговых платежей - банкротство?
22:24:52 23-06-2026
А когда пенсионеры считают свою пенсию ручками, то тоже недосчитывают до того, чтобы на покушать хватало
05:30:38 24-06-2026
Неблагодарные - Они там ради вас... а вы!
Просто вы Путина не любите и его вертикаль власти.
06:29:57 24-06-2026
Вчера в гипере был. Когда-то в ТЦ битком было, сейчас много пустующих мест. Это прорыв уже?
08:36:42 24-06-2026
Гость (06:29:57 24-06-2026) Вчера в гипере был. Когда-то в ТЦ битком было, сейчас много ... а я недавно в ашан зашел, тоже пусотта, зато удивился, целый отдельный отдел появился халяльной еды. А точно ли Россия для русских?
10:56:54 24-06-2026
Гость (06:29:57 24-06-2026) Вчера в гипере был. Когда-то в ТЦ битком было, сейчас много ... Когда там битком-то было? Сколько ездил, ни разу не видел. Если только при отрытии?
09:55:19 24-06-2026
Кому на Руси жить хорошо - чистая прибыль только «Сбера» в 2025 году составила рекордные 1 триллион 706 млрд рублей,
12:41:58 24-06-2026
Дальнейший рост долговой нагрузки может привести к увеличению числа банкротств
И соответственно опять же к уменьшению поступлению налогов в госбюждет. Это даже обычному человеку понятно, но ЦБ и Минфин даже этих простых вещей не понимают, или понимают и делают это целенаправленно для истребления производства в России, по мне так второе
18:42:07 24-06-2026
Значит, в ЦБ и Минфине предатели и вредители?