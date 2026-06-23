Бюджет недосчитался триллионов: долги по налогам в России достигли рекордного уровня

Дальнейший рост долговой нагрузки может привести к увеличению числа банкротств

23 июня 2026, 19:04, ИА Амител

Налоги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

К апрелю 2026 года совокупная задолженность граждан и организаций перед бюджетной системой России достигла рекордных 4 трлн рублей. За год объем долгов вырос примерно на треть. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, к апрелю текущего года общая сумма задолженности перед государством составила почти 4 трлн рублей, что примерно на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную часть задолженности — около 1,7 трлн рублей — составляют неоплаченные налоги, сборы и страховые взносы. Остальная сумма приходится на начисленные штрафы, пени и проценты за несвоевременное исполнение обязательств.

Эксперты связывают рост задолженности с ухудшением финансового положения бизнеса. Среди основных причин называют высокую стоимость кредитов, увеличение операционных расходов и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики.

Дополнительное влияние на ситуацию оказывают расширение базы плательщиков налога на добавленную стоимость и усиление налогового контроля.

По мнению аналитиков, дальнейший рост долговой нагрузки может привести к увеличению числа банкротств и усилению финансовых проблем в отдельных отраслях экономики.

Специалисты отмечают, что динамика задолженности остается одним из важных индикаторов состояния бизнеса и платежеспособности организаций в стране.