НОВОСТИЭкономика

Бюджет недосчитался триллионов: долги по налогам в России достигли рекордного уровня

Дальнейший рост долговой нагрузки может привести к увеличению числа банкротств

23 июня 2026, 19:04, ИА Амител

Налоги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Налоги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

К апрелю 2026 года совокупная задолженность граждан и организаций перед бюджетной системой России достигла рекордных 4 трлн рублей. За год объем долгов вырос примерно на треть. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, к апрелю текущего года общая сумма задолженности перед государством составила почти 4 трлн рублей, что примерно на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную часть задолженности — около 1,7 трлн рублей — составляют неоплаченные налоги, сборы и страховые взносы. Остальная сумма приходится на начисленные штрафы, пени и проценты за несвоевременное исполнение обязательств.

Эксперты связывают рост задолженности с ухудшением финансового положения бизнеса. Среди основных причин называют высокую стоимость кредитов, увеличение операционных расходов и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики.

Дополнительное влияние на ситуацию оказывают расширение базы плательщиков налога на добавленную стоимость и усиление налогового контроля.

По мнению аналитиков, дальнейший рост долговой нагрузки может привести к увеличению числа банкротств и усилению финансовых проблем в отдельных отраслях экономики.

Специалисты отмечают, что динамика задолженности остается одним из важных индикаторов состояния бизнеса и платежеспособности организаций в стране.

Госпиталь / Фото: пресс-служба партии

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НОВОСТИПолитика

Россия налоги долги бизнес
       

Комментарии 15

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Гость

19:20:22 23-06-2026

По недавно принятым законам налоговая может автоматически списать с любых банковских счетов задолженность по налогам. Если при этом все равно есть долги, то на счетах этих налогоплательщиков ничего нет. Значит это банкроты.

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Николай

20:21:26 23-06-2026

Ой,как неожиданно,ага. А тут недавно "гений" какой-то по телевизору сказал,что НДС можно ещё повысить,мол, в некоторых странах вообще 28%. А то,что сборы будут ещё менг,ну так что же,начнем сажать,авось вырастут.

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Гость

22:36:14 23-06-2026

Николай (20:21:26 23-06-2026) Ой,как неожиданно,ага. А тут недавно "гений" какой-то по тел...
А другой "гений", и тоже недавно, сказал что палку с налогами они не перегнули.

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Гость

20:48:12 23-06-2026

1) Повышаем налоги
2) Мелкий и средний бизнес загибается, большой начинает дробиться на мелкие фирмы, самозанятые уходят в тень. Кредитная ставка не опускается в отличие от официальной ставки ЦБ. Инфляция растёт, растут долги.
...
3) Недосчитываемся миллиардов налогов и делаем вот такое удивлённое лицо 😮

Кто бы мог подумать, что так всё обернётся?
*буквально все это сразу понимали кроме тупых и жадных политиков*

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ник

10:25:53 24-06-2026

Гость (20:48:12 23-06-2026) 1) Повышаем налоги2) Мелкий и средний бизнес загибается,... Уже не миллиардов, а триллионов.

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Musik

20:55:13 23-06-2026

Крупнейших неплательщиков посмотрите - обхохочитесь.

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Гость

21:19:51 23-06-2026

Если на сегодня триллионы недоплатили, возникает естественный вопрос - налоги правильно рассчитаны? Выходит - кто-то за кого-то платит! Это справедливо? Должников простят наверняка, но осадок у людей не очень хороший, цель налоговых платежей - банкротство?

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Гость

22:24:52 23-06-2026

А когда пенсионеры считают свою пенсию ручками, то тоже недосчитывают до того, чтобы на покушать хватало

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Вежливый Человек

05:30:38 24-06-2026

Неблагодарные - Они там ради вас... а вы!
Просто вы Путина не любите и его вертикаль власти.

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Гость

06:29:57 24-06-2026

Вчера в гипере был. Когда-то в ТЦ битком было, сейчас много пустующих мест. Это прорыв уже?

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Гость

08:36:42 24-06-2026

Гость (06:29:57 24-06-2026) Вчера в гипере был. Когда-то в ТЦ битком было, сейчас много ... а я недавно в ашан зашел, тоже пусотта, зато удивился, целый отдельный отдел появился халяльной еды. А точно ли Россия для русских?

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Гость

10:56:54 24-06-2026

Гость (06:29:57 24-06-2026) Вчера в гипере был. Когда-то в ТЦ битком было, сейчас много ... Когда там битком-то было? Сколько ездил, ни разу не видел. Если только при отрытии?

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бийчанин

09:55:19 24-06-2026

Кому на Руси жить хорошо - чистая прибыль только «Сбера» в 2025 году составила рекордные 1 триллион 706 млрд рублей,

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Гость

12:41:58 24-06-2026

Дальнейший рост долговой нагрузки может привести к увеличению числа банкротств

И соответственно опять же к уменьшению поступлению налогов в госбюждет. Это даже обычному человеку понятно, но ЦБ и Минфин даже этих простых вещей не понимают, или понимают и делают это целенаправленно для истребления производства в России, по мне так второе

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гость

18:42:07 24-06-2026

Значит, в ЦБ и Минфине предатели и вредители?

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