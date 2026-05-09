Бывший учитель из Новосибирской области отправился на СВО вслед за братьями

С детства он увлекался спортом и рисованием, а после школы решил связать жизнь с педагогикой

09 мая 2026, 19:36, ИА Амител

Армия Российской Федерации / Фото: amic.ru

Житель Новосибирской области, который раньше преподавал рисование в сельской школе, отправился в зону специальной военной операции вслед за своими братьями. Сейчас боец с позывным "Пряник" служит вместе с родственниками, получил боевые награды и начал писать стихи о фронтовых буднях.

Историю бывшего учителя рассказала его мать в беседе с "КП-Новосибирск". Мужчина вырос в многодетной семье в Северном районе Новосибирской области и был младшим ребенком. С детства увлекался спортом и рисованием, а после школы решил связать жизнь с педагогикой.

После окончания педагогического колледжа сибиряк вернулся в родную школу, где стал преподавать рисование. Одновременно он помогал отцу делать мебель и складывать печи.

«Сын всегда был веселым, ответственным и работящим. В школе его в шутку называли "Пряник": плотненький, низенький и творческий, помогал с праздниками, в училище играл в КВН. После колледжа сын отслужил срочную службу на Северном флоте водолазом-спасателем и машинистом паровых турбин. После армии работал шофером, затем три года проработал в школе, а после рождения второй дочки поехал на вахту водителем грузовика. Вернулся и открыл свое ИП: делал мебель и заборы на заказ, складывал печи по всему району. Женился, растит двоих детей», — рассказала "КП-Новосибирск" мама бойца.

По словам женщины, решение отправиться в зону СВО мужчина принял после того, как в начале специальной военной операции мобилизовали его старшего и двоюродного братьев.

«Младший сын все время твердил: "Я пойду, там мой старший брат, двоюродные братья". И в январе 2024 года он объявил нам, что подписал контракт и через день уезжает в часть. Вслед за ним по повестке отправился двоюродный брат. Их направили служить со старшим братом, как он и мечтал. Там вспомнил школьное прозвище "Пряник" и взял его себе», — рассказала "КП-Новосибирск" мама бойца.

За время службы 40-летнего военнослужащего наградили медалью Жукова и медалью "За боевые заслуги". Кроме того, мужчина неожиданно для родных начал писать стихи о жизни на передовой. Сейчас у него уже более 30 произведений, часть из которых опубликовали в районной "Северной газете".

Недавно "Пряник" приехал домой в отпуск и посетил родную школу, где провел урок мужества для учеников. Среди слушателей были и его собственные дети.