Бывший учитель из Новосибирской области отправился на СВО вслед за братьями
С детства он увлекался спортом и рисованием, а после школы решил связать жизнь с педагогикой
09 мая 2026, 19:36, ИА Амител
Житель Новосибирской области, который раньше преподавал рисование в сельской школе, отправился в зону специальной военной операции вслед за своими братьями. Сейчас боец с позывным "Пряник" служит вместе с родственниками, получил боевые награды и начал писать стихи о фронтовых буднях.
Историю бывшего учителя рассказала его мать в беседе с "КП-Новосибирск". Мужчина вырос в многодетной семье в Северном районе Новосибирской области и был младшим ребенком. С детства увлекался спортом и рисованием, а после школы решил связать жизнь с педагогикой.
После окончания педагогического колледжа сибиряк вернулся в родную школу, где стал преподавать рисование. Одновременно он помогал отцу делать мебель и складывать печи.
«Сын всегда был веселым, ответственным и работящим. В школе его в шутку называли "Пряник": плотненький, низенький и творческий, помогал с праздниками, в училище играл в КВН. После колледжа сын отслужил срочную службу на Северном флоте водолазом-спасателем и машинистом паровых турбин. После армии работал шофером, затем три года проработал в школе, а после рождения второй дочки поехал на вахту водителем грузовика. Вернулся и открыл свое ИП: делал мебель и заборы на заказ, складывал печи по всему району. Женился, растит двоих детей», — рассказала "КП-Новосибирск" мама бойца.
По словам женщины, решение отправиться в зону СВО мужчина принял после того, как в начале специальной военной операции мобилизовали его старшего и двоюродного братьев.
«Младший сын все время твердил: "Я пойду, там мой старший брат, двоюродные братья". И в январе 2024 года он объявил нам, что подписал контракт и через день уезжает в часть. Вслед за ним по повестке отправился двоюродный брат. Их направили служить со старшим братом, как он и мечтал. Там вспомнил школьное прозвище "Пряник" и взял его себе», — рассказала "КП-Новосибирск" мама бойца.
За время службы 40-летнего военнослужащего наградили медалью Жукова и медалью "За боевые заслуги". Кроме того, мужчина неожиданно для родных начал писать стихи о жизни на передовой. Сейчас у него уже более 30 произведений, часть из которых опубликовали в районной "Северной газете".
Недавно "Пряник" приехал домой в отпуск и посетил родную школу, где провел урок мужества для учеников. Среди слушателей были и его собственные дети.
«Обе внучки в папу — творческие, они хорошо рисуют, старшая оканчивает школу, младшая занимается в ИЗО-студии, побеждает в конкурсах. Сын со школы хорошо учил и читал стихи, вдохновлялся классиками, но сам не писал. Думаю, с возрастом это приходит», — рассказала мама бойца.
11:18:27 10-05-2026
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Гость (11:18:27 10-05-2026) Водолаз спасатель во флоте штучная профессия , странно все э... И сплошь спецура.