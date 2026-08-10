НОВОСТИОбщество

Депутат ГД от "Новых людей" Александр Демин представил манифест экономики нового поколения

В партии рассчитывают собрать 100 тысяч подписей в поддержку манифеста

10 августа 2026, 14:00, ИА Амител

Александр Демин / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
Александр Демин / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, депутат партии "Новые люди" Александр Демин представил манифест экономики нового поколения — документ с предложениями по укреплению экономики России.

«Над ним мы работали вместе с представителями бизнеса, экспертами и исследовательскими институтами. Это практические решения, которые могут стать основой для реальных изменений», — рассказал депутат в своем Telegram-канале.

Предложения охватывают налоговую политику, развитие регионов, регулирование работы маркетплейсов, поддержку самозанятых, развитие промышленности с высокой добавленной стоимостью и изменение подходов к государственному контролю бизнеса. Подробно об идеях рассказано на сайте манифеста: экономика-нового-поколения.рф

Для Алтайского края одними из самых значимых могут стать инициативы по изменению распределения налоговых поступлений. Авторы манифеста предлагают направлять платежи от онлайн-сервисов и маркетплейсов в бюджет региона, где была совершена покупка, а не по месту регистрации компании, а также перенести штаб-квартиры государственных компаний в регионы. Для края с дефицитом бюджета около 14 млрд рублей такие нововведения могли бы стать дополнительным источником доходов.

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Еще один важный блок касается самозанятых. Сегодня в Алтайском крае в этом статусе работают около 192 тысяч человек, и только за 2025 год их число выросло на 23%. В манифесте предлагается увеличить лимит годового дохода до 5 млн рублей, предоставить самозанятым больше возможностей для участия в госзакупках, обеспечить доступ к больничным и декретным выплатам, а также закрепить признание доходов из приложения "Мой налог" при оформлении ипотеки, кредитов и виз.

«Чем привлекательнее статус самозанятого, тем больше людей выберут работать официально. Это выгодно всем: человек получает защиту и понятные правила, государство — новые налоговые поступления», — отметил депутат.

В партии рассчитывают собрать 100 тысяч подписей в поддержку манифеста. По словам авторов документа, чем больше людей поддержат предложения, тем выше вероятность, что они будут рассмотрены и реализованы на федеральном уровне. Проголосовать можно на сайте экономика-нового-поколения.рф

Партии Новые люди
       

Комментарии 7

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Гость

14:40:17 10-08-2026

А чо там с партией Яблоко?

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Гость

15:00:32 10-08-2026

Гость (14:40:17 10-08-2026) А чо там с партией Яблоко?... сгнило

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dok_СФ

23:33:46 10-08-2026

В экономике много толковых экспертов, но закупаемся в Китае.. платим золотом..

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гость

00:29:50 11-08-2026

Значит кому-то в Кремле это надо.

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Американыч

10:48:11 11-08-2026

И что с того манифеста?Его кто то будет претворять?Он будет служить кому?Опять интересам вышестоящей партии?

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Африканыч

14:36:29 11-08-2026

Американыч (10:48:11 11-08-2026) И что с того манифеста?Его кто то будет претворять?Он будет ... Нет интересам африканской партии Патриса Лумумбы!

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Гость

23:27:43 11-08-2026

Налоги собирают у нас, но идут они в Москву. Поэтому они очень сильно профицитные, а мы по остаточному принципу дефицитные и даже смысла куда-то ускоряться нам нет... Кто это придумал, явно задумывался не о росте, а о контроле. Поэтому всё под контролем.

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