Депутат ГД от "Новых людей" Александр Демин представил манифест экономики нового поколения
В партии рассчитывают собрать 100 тысяч подписей в поддержку манифеста
10 августа 2026, 14:00, ИА Амител
Председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, депутат партии "Новые люди" Александр Демин представил манифест экономики нового поколения — документ с предложениями по укреплению экономики России.
«Над ним мы работали вместе с представителями бизнеса, экспертами и исследовательскими институтами. Это практические решения, которые могут стать основой для реальных изменений», — рассказал депутат в своем Telegram-канале.
Предложения охватывают налоговую политику, развитие регионов, регулирование работы маркетплейсов, поддержку самозанятых, развитие промышленности с высокой добавленной стоимостью и изменение подходов к государственному контролю бизнеса. Подробно об идеях рассказано на сайте манифеста: экономика-нового-поколения.рф
Для Алтайского края одними из самых значимых могут стать инициативы по изменению распределения налоговых поступлений. Авторы манифеста предлагают направлять платежи от онлайн-сервисов и маркетплейсов в бюджет региона, где была совершена покупка, а не по месту регистрации компании, а также перенести штаб-квартиры государственных компаний в регионы. Для края с дефицитом бюджета около 14 млрд рублей такие нововведения могли бы стать дополнительным источником доходов.
Еще один важный блок касается самозанятых. Сегодня в Алтайском крае в этом статусе работают около 192 тысяч человек, и только за 2025 год их число выросло на 23%. В манифесте предлагается увеличить лимит годового дохода до 5 млн рублей, предоставить самозанятым больше возможностей для участия в госзакупках, обеспечить доступ к больничным и декретным выплатам, а также закрепить признание доходов из приложения "Мой налог" при оформлении ипотеки, кредитов и виз.
«Чем привлекательнее статус самозанятого, тем больше людей выберут работать официально. Это выгодно всем: человек получает защиту и понятные правила, государство — новые налоговые поступления», — отметил депутат.
В партии рассчитывают собрать 100 тысяч подписей в поддержку манифеста. По словам авторов документа, чем больше людей поддержат предложения, тем выше вероятность, что они будут рассмотрены и реализованы на федеральном уровне. Проголосовать можно на сайте экономика-нового-поколения.рф
14:40:17 10-08-2026
А чо там с партией Яблоко?
15:00:32 10-08-2026
Гость (14:40:17 10-08-2026) А чо там с партией Яблоко?... сгнило
23:33:46 10-08-2026
В экономике много толковых экспертов, но закупаемся в Китае.. платим золотом..
00:29:50 11-08-2026
Значит кому-то в Кремле это надо.
10:48:11 11-08-2026
И что с того манифеста?Его кто то будет претворять?Он будет служить кому?Опять интересам вышестоящей партии?
14:36:29 11-08-2026
Американыч (10:48:11 11-08-2026) И что с того манифеста?Его кто то будет претворять?Он будет ... Нет интересам африканской партии Патриса Лумумбы!
23:27:43 11-08-2026
Налоги собирают у нас, но идут они в Москву. Поэтому они очень сильно профицитные, а мы по остаточному принципу дефицитные и даже смысла куда-то ускоряться нам нет... Кто это придумал, явно задумывался не о росте, а о контроле. Поэтому всё под контролем.