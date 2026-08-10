Депутат ГД от "Новых людей" Александр Демин представил манифест экономики нового поколения

В партии рассчитывают собрать 100 тысяч подписей в поддержку манифеста

10 августа 2026, 14:00, ИА Амител

Александр Демин / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, депутат партии "Новые люди" Александр Демин представил манифест экономики нового поколения — документ с предложениями по укреплению экономики России.

«Над ним мы работали вместе с представителями бизнеса, экспертами и исследовательскими институтами. Это практические решения, которые могут стать основой для реальных изменений», — рассказал депутат в своем Telegram-канале.

Предложения охватывают налоговую политику, развитие регионов, регулирование работы маркетплейсов, поддержку самозанятых, развитие промышленности с высокой добавленной стоимостью и изменение подходов к государственному контролю бизнеса. Подробно об идеях рассказано на сайте манифеста: экономика-нового-поколения.рф

Для Алтайского края одними из самых значимых могут стать инициативы по изменению распределения налоговых поступлений. Авторы манифеста предлагают направлять платежи от онлайн-сервисов и маркетплейсов в бюджет региона, где была совершена покупка, а не по месту регистрации компании, а также перенести штаб-квартиры государственных компаний в регионы. Для края с дефицитом бюджета около 14 млрд рублей такие нововведения могли бы стать дополнительным источником доходов.

Еще один важный блок касается самозанятых. Сегодня в Алтайском крае в этом статусе работают около 192 тысяч человек, и только за 2025 год их число выросло на 23%. В манифесте предлагается увеличить лимит годового дохода до 5 млн рублей, предоставить самозанятым больше возможностей для участия в госзакупках, обеспечить доступ к больничным и декретным выплатам, а также закрепить признание доходов из приложения "Мой налог" при оформлении ипотеки, кредитов и виз.

«Чем привлекательнее статус самозанятого, тем больше людей выберут работать официально. Это выгодно всем: человек получает защиту и понятные правила, государство — новые налоговые поступления», — отметил депутат.

В партии рассчитывают собрать 100 тысяч подписей в поддержку манифеста. По словам авторов документа, чем больше людей поддержат предложения, тем выше вероятность, что они будут рассмотрены и реализованы на федеральном уровне. Проголосовать можно на сайте экономика-нового-поколения.рф