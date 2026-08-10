Дмитрий Свищев напомнил о законных мерах дисциплинарного воздействия и правилах депремирования

10 августа 2026, 09:46, ИА Амител

Выговор, штраф на работе / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в интервью ТАСС заявил, что работодатели не могут наказывать сотрудников денежными штрафами за опоздания, ошибки или иные нарушения — удержание средств из зарплаты в таких случаях незаконно.

Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, допустимыми мерами дисциплинарного взыскания являются лишь замечание, выговор или увольнение; финансовые санкции в этот перечень не входят.

Парламентарий рассказал, что регулярно получает жалобы от граждан: люди сообщают, что руководители удерживают из их зарплаты несколько тысяч рублей за опоздание либо лишают премии из‑за ошибки в отчете.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые жалуются, что начальник оштрафовал их на несколько тысяч рублей за опоздание. Или лишил премии за ошибку в отчете. Но закон не позволяет наказывать сотрудников рублем. За опоздание можно сделать замечание или выговор, но не вычесть деньги из зарплаты», — подчеркнул Свищев.

При этом депутат пояснил, что снижение стимулирующих выплат допустимо — но только при соблюдении ряда условий. Работодатель вправе уменьшить премию, если правила депремирования четко зафиксированы в трудовом договоре, положении о премировании или ином локальном нормативном акте, а сотрудник ознакомлен с этими документами.

«Если начальник говорит: "Ты опоздал, я снимаю с тебя пять тысяч", это незаконно. Если он говорит: "Ты не выполнил план, поэтому премия меньше", то проверьте, прописано ли это в вашем трудовом договоре. Если нет, то это тоже нарушение», — разъяснил депутат.

Свищев также обратил внимание на распространенную практику маскировки незаконных штрафов под лишение премии либо компенсацию ущерба. По его словам, взыскать ущерб с работника можно лишь при одновременном наличии двух условий: доказанной вины сотрудника и подтвержденного размера причиненного вреда.

В завершение парламентарий дал рекомендации работникам: сохранять расчетные листки, фиксировать все случаи удержаний, не подписывать спорные приказы и при необходимости обращаться в трудовую инспекцию.