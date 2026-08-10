Депутат Госдумы объяснил, почему работодатели не вправе штрафовать сотрудников
Дмитрий Свищев напомнил о законных мерах дисциплинарного воздействия и правилах депремирования
10 августа 2026, 09:46, ИА Амител
Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в интервью ТАСС заявил, что работодатели не могут наказывать сотрудников денежными штрафами за опоздания, ошибки или иные нарушения — удержание средств из зарплаты в таких случаях незаконно.
Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, допустимыми мерами дисциплинарного взыскания являются лишь замечание, выговор или увольнение; финансовые санкции в этот перечень не входят.
Парламентарий рассказал, что регулярно получает жалобы от граждан: люди сообщают, что руководители удерживают из их зарплаты несколько тысяч рублей за опоздание либо лишают премии из‑за ошибки в отчете.
«Ко мне на приемы приходят люди, которые жалуются, что начальник оштрафовал их на несколько тысяч рублей за опоздание. Или лишил премии за ошибку в отчете. Но закон не позволяет наказывать сотрудников рублем. За опоздание можно сделать замечание или выговор, но не вычесть деньги из зарплаты», — подчеркнул Свищев.
При этом депутат пояснил, что снижение стимулирующих выплат допустимо — но только при соблюдении ряда условий. Работодатель вправе уменьшить премию, если правила депремирования четко зафиксированы в трудовом договоре, положении о премировании или ином локальном нормативном акте, а сотрудник ознакомлен с этими документами.
«Если начальник говорит: "Ты опоздал, я снимаю с тебя пять тысяч", это незаконно. Если он говорит: "Ты не выполнил план, поэтому премия меньше", то проверьте, прописано ли это в вашем трудовом договоре. Если нет, то это тоже нарушение», — разъяснил депутат.
Свищев также обратил внимание на распространенную практику маскировки незаконных штрафов под лишение премии либо компенсацию ущерба. По его словам, взыскать ущерб с работника можно лишь при одновременном наличии двух условий: доказанной вины сотрудника и подтвержденного размера причиненного вреда.
В завершение парламентарий дал рекомендации работникам: сохранять расчетные листки, фиксировать все случаи удержаний, не подписывать спорные приказы и при необходимости обращаться в трудовую инспекцию.
10:49:16 10-08-2026
А они и не штрафуют, просто премию уменьшают и всё. Как на шинном заводе, например.
10:54:18 10-08-2026
И ? все это всё знают. Все работают на частных дядюшек, если заявить о правах, то завтра будешь уже искать работу. А если сфера узкоспециализированная, типа заводов и прочее, то еще и при приеме на работу могут у работодателя предыдущего поинтересоваться о кандидате, и тот расскажет, что шибко вумный, начитался рекомендаций депутатских - и помашут платочком, иди в дворники.
11:54:02 10-08-2026
как в том анекдоте, вчера выпили пива и пошли искать справедливость, сегодня пошли искать новую работу.
11:55:38 10-08-2026
у нас на работе есть премия под название за эффективный труд,45%, так вот её лишают за всё подряд да же если решил поспорить с начальником.
12:32:18 10-08-2026
Козлы такие начальники. Не за что наказать-придумают, спровоцируют.