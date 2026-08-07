Депутат Госдумы поблагодарил волонтеров Зонального района за помощь СВО

Жители села готовят сухие супы, плетут маскировочные сети и собирают гуманитарные грузы

07 августа 2026, 16:15, ИА Амител

Встреча с волонтерами / Фото предоставлено пресс-службой партии "Справедливая Россия"

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев 6 августа встретился в селе Зональном с участниками местной волонтерской группы "Домашние супчики". Они помогают участникам СВО и занимаются сбором гуманитарной помощи.

Важная работа

Одно из направлений работы группы — изготовление сухих супов. Волонтеры разработали собственный способ приготовления таких наборов и отправляют их вместе с другими продуктами.

Кроме того, жители плетут маскировочные сети и собирают необходимые вещи. К этой работе привлекают и детей, в том числе из семей участников СВО и семей, которые находятся в социально опасном положении. Они помогают формировать посылки и участвуют в изготовлении сетей.

Благодарность от депутата

Во время встречи Александр Терентьев поблагодарил волонтеров за их работу и помощь военнослужащим.

«Спасибо огромное за ваш труд и желание помогать!» — сказал депутат.

Парламентарий отметил неравнодушие волонтеров, которые ежедневно помогают военнослужащим и стараются поддержать их вдали от дома. Особое внимание он обратил на инициативу с сухими супами: по его словам, жители не ограничились обычным сбором продуктов, а придумали способ вместе с посылками передавать бойцам частицу домашнего уюта.