Депутат Госдумы предложил с пятого класса готовить школьников к конфликту с НАТО

По мнению парламентария, России необходимо готовиться к военному противостоянию к 2030 году

23 июня 2026, 15:01, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с изданием "Абзац" заявил, что России уже сейчас необходимо готовиться к военному противостоянию с НАТО и Евросоюзом в 2030 году. В качестве одной из мер парламентарий предложил ввести начальную военную подготовку в школах.

По мнению политика, первым шагом должно стать наращивание военно‑промышленного комплекса. Следующий этап — работа с подрастающим поколением. Водолацкий считает необходимым внедрить в школах "полноценную НВП".

Депутат подчеркнул, что обучение следует начинать с пятого класса — по аналогии с кадетскими корпусами.

«Начиная с пятого класса, как и в кадетских корпусах, нужно преподавать дисциплины, которые позволят девочкам и мальчикам быть готовыми к любым вызовам извне. Мы должны готовить нашу молодежь к защите Отечества, к защите своей Родины, своей семьи», — отметил парламентарий.

Собеседник издания также акцентировал внимание на том, что Россия будет отстаивать свой суверенитет и национальную безопасность. Он указал, что Вооруженные силы РФ располагают видами вооружений, которые, по его оценке, появятся на Западе лишь через несколько десятилетий.

«Поэтому пусть готовятся, но исход будет неминуем. Мы снова, как и прежде, уничтожим любого врага, который будет применять те вооружения, которые они сегодня испытывают на Украине», — заключил спикер.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили остановить экспорт энергоресурсов в ЕС и НАТО. В рамках инициативы предлагается также пересмотреть тарифы на транзит нефти и перевозку товаров через территорию РФ.