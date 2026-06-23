Депутат Госдумы предложил с пятого класса готовить школьников к конфликту с НАТО
По мнению парламентария, России необходимо готовиться к военному противостоянию к 2030 году
23 июня 2026, 15:01, ИА Амител
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с изданием "Абзац" заявил, что России уже сейчас необходимо готовиться к военному противостоянию с НАТО и Евросоюзом в 2030 году. В качестве одной из мер парламентарий предложил ввести начальную военную подготовку в школах.
По мнению политика, первым шагом должно стать наращивание военно‑промышленного комплекса. Следующий этап — работа с подрастающим поколением. Водолацкий считает необходимым внедрить в школах "полноценную НВП".
Депутат подчеркнул, что обучение следует начинать с пятого класса — по аналогии с кадетскими корпусами.
«Начиная с пятого класса, как и в кадетских корпусах, нужно преподавать дисциплины, которые позволят девочкам и мальчикам быть готовыми к любым вызовам извне. Мы должны готовить нашу молодежь к защите Отечества, к защите своей Родины, своей семьи», — отметил парламентарий.
Собеседник издания также акцентировал внимание на том, что Россия будет отстаивать свой суверенитет и национальную безопасность. Он указал, что Вооруженные силы РФ располагают видами вооружений, которые, по его оценке, появятся на Западе лишь через несколько десятилетий.
«Поэтому пусть готовятся, но исход будет неминуем. Мы снова, как и прежде, уничтожим любого врага, который будет применять те вооружения, которые они сегодня испытывают на Украине», — заключил спикер.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили остановить экспорт энергоресурсов в ЕС и НАТО. В рамках инициативы предлагается также пересмотреть тарифы на транзит нефти и перевозку товаров через территорию РФ.
15:07:10 23-06-2026
Давайте депутатов Госдумы готовить к боям без правил с депутатами европарламента?
15:07:31 23-06-2026
Ну был же уже занавес и страна вся работала на вооружение и к чему это привело, к перестройке, не надоело вращаться по кругу.
15:32:54 23-06-2026
Гость (15:07:31 23-06-2026) Ну был же уже занавес и страна вся работала на вооружение и ... При Советах нас на настраивали против Запада. Был вероятный противник, НВП - и только.
А этим депутатам нужно сохранение текущего положения, иначе народ прозреет и начнет задавать неудобные вопросы.
15:11:24 23-06-2026
Мне кажется это фейк. Или анекдот
16:18:49 23-06-2026
Гость (15:11:24 23-06-2026) Мне кажется это фейк. Или анекдот...
Это к сожалению наша реальность
15:16:17 23-06-2026
Аника-воин, наших детей воевать хочет посылать, а сам что, в тылах сидеть и команды раздавать?
15:16:48 23-06-2026
А ещё с 5-го класса можно все секции и кружкИ БЕСПЛАТНО посещать? И поликлиники с больницами тоже. Или сразу в окопы всех ?
15:27:48 23-06-2026
А можно нам другого депутата? Этого нам не надо.
15:42:22 23-06-2026
Гость (15:27:48 23-06-2026) А можно нам другого депутата? Этого нам не надо.... дареному коню в зубы не смотрят
15:34:52 23-06-2026
ах да - и рожать. но это факультативом, конечно
15:43:01 23-06-2026
Надо проверить не протекает ли крыша у депутата
16:08:56 23-06-2026
Как говорил генерал Александр Лебедь: «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится».
И не надо ни кого готовить, и СВО бы уже давно закончилось...
21:24:10 23-06-2026
давайте всей страной ему на лоботомию скинемся - недорого получится
07:38:54 24-06-2026
Пора менять