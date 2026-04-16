Над Черным морем заметили самолет НАТО, который почти два часа вел разведку
Воздушное судно было замечено у границы с Украиной
16 апреля 2026, 22:41, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
Самолет НАТО почти два часа проводил разведку в районе Черного моря вблизи с украинской границей, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.
Boeing E-3A Sentry вылетел из аэропорта турецкого города Конья и пролетел вдоль черноморского побережья страны, над Болгарией. После, попав на территорию Румынии, воздушное судно начало летать кругами недалеко от границы с Украиной.
Затем примерно в 16:00 мск самолет вновь вошел в воздушное пространство Болгарии.
Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил о наличии планов частичной или полной морской блокады России со стороны стран НАТО.
07:07:47 17-04-2026
Прям вот так в посадочной конфигурации и летал?
09:21:42 17-04-2026
Гость (07:07:47 17-04-2026) Прям вот так в посадочной конфигурации и летал?... Так на фото и не Boeing E-3A Sentry. Что и гласит подпись под фото: Самолет / Фото: amic.ru
09:31:26 17-04-2026
Психиатр (09:21:42 17-04-2026) Так на фото и не Boeing E-3A Sentry. Что и гласит подпись по... Тем более )
08:59:11 17-04-2026
Иранцы бы сбили.
А эти только и выражают озабоченность, не испортит ли это переговорный фон.
09:14:14 17-04-2026
Слава Богу, что не летал у границ России.
10:41:53 17-04-2026
Почему он не сбит?
12:58:35 17-04-2026
Случайный пуск ракеты, учения, ой ошибся экипаж и нет этого летающего ведра. Пару раз так сделать - не будут летать
13:21:56 17-04-2026
Сначала нужно сбить, а потом выражать озабоченность.
А они сразу выражают озабоченность, без сбития.
Как с таким отношением к врагу они собираются выполнить все поставленные задачи?