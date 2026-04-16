Над Черным морем заметили самолет НАТО, который почти два часа вел разведку

Воздушное судно было замечено у границы с Украиной

16 апреля 2026, 22:41, ИА Амител

Самолет НАТО почти два часа проводил разведку в районе Черного моря вблизи с украинской границей, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Boeing E-3A Sentry вылетел из аэропорта турецкого города Конья и пролетел вдоль черноморского побережья страны, над Болгарией. После, попав на территорию Румынии, воздушное судно начало летать кругами недалеко от границы с Украиной.

Затем примерно в 16:00 мск самолет вновь вошел в воздушное пространство Болгарии.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил о наличии планов частичной или полной морской блокады России со стороны стран НАТО.