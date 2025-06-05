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Девять барнаульцев получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе

Причем "химиков" оказалось больше, чем "литераторов"

05 июня 2025, 20:50, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5 июня стали известны результаты ЕГЭ по химии и литературе. Эти предметы были первыми в очереди на сдачу. В 2025 году максимальные баллы по ним набрали сразу девять учащихся, сообщает мэрия.

Экзамен по химии на 100 баллов сдали восемь барнаульских выпускников из гимназий № 42 и 123, лицеев № 101 и 124, а также школы № 68.

Высший результат по литературе показала ученица гимназии № 45.

"Из года в год количество стобалльников по химии растет. В прошлом году таких результатов было пять, а в 2023 году – три", – отметили в мэрии.

Напомним, экзаменационная кампания в Барнауле началась 21 мая.

Ранее сообщалось, что российские школьники стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ физику, химию и биологию.

Барнаул образование егэ

Комментарии 4

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Гость

21:28:31 05-06-2025

Вы их больше в Барнауле не увидите
А то и в РФ

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Гость

08:19:38 06-06-2025

Гость (21:28:31 05-06-2025) Вы их больше в Барнауле не увидитеА то и в РФ...
И правильно они сделают.

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Musik

10:24:35 06-06-2025

Гость (21:28:31 05-06-2025) Вы их больше в Барнауле не увидитеА то и в РФ... а вот фигушки - сначала они на бюджете универ закончат, и вот тогда...

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Людмила

11:45:11 20-06-2025

Плохо думаете о детях -мой сын ,стобальник по химии 2022 года -единственный по Барнаулу,учится на третьем курсе ВМА им.С.Кирова ,в Санкт-Петербурге-будущий военврач.

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