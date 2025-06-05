Девять барнаульцев получили 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе

Причем "химиков" оказалось больше, чем "литераторов"

05 июня 2025, 20:50, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5 июня стали известны результаты ЕГЭ по химии и литературе. Эти предметы были первыми в очереди на сдачу. В 2025 году максимальные баллы по ним набрали сразу девять учащихся, сообщает мэрия.

Экзамен по химии на 100 баллов сдали восемь барнаульских выпускников из гимназий № 42 и 123, лицеев № 101 и 124, а также школы № 68.

Высший результат по литературе показала ученица гимназии № 45.

"Из года в год количество стобалльников по химии растет. В прошлом году таких результатов было пять, а в 2023 году – три", – отметили в мэрии.

Напомним, экзаменационная кампания в Барнауле началась 21 мая.

Ранее сообщалось, что российские школьники стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ физику, химию и биологию.