Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 19 ноября

Самый большой затор на ул. Власихинской связан с серьезным ДТП

19 ноября 2024, 17:48, ИА Амител

Пробки в Барнауле вечером 19 ноября / Фото: 2ГИС

Вечером 19 ноября Барнаул сковали девятибалльные пробки. Самый большой затор образовался на ул. Власихинской, сообщает 2ГИС.

По данным приложения, движение транспорта встало на пересечении ул. Челюскинцев с ул. Гоголя и ул. Молодежной, улицах Загородной и Попова и на Павловском тракте. Также пробки образовались на проспектах Строителей, Ленина, Калинина и Красноармейском.

Известно, что пробка на ул. Власихинской по четной стороне от ул. Лазурной до ул. Малахова связана с ДТП. Очевидцы сообщают, что трамвай, в котором находились люди, протаранил автобус.

Как пишет "Инцидент Барнаул", на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.