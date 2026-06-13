Диетолог рассказала, чем могут быть опасны ранние арбузы

В ранних арбузах полезных веществ может быть значительно меньше

13 июня 2026, 08:37, ИА Амител

Арбуз / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Покупать арбузы в июне стоит с осторожностью, поскольку вероятность приобрести плоды с повышенным содержанием нитратов в этот период выше. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог София Кованова.

По словам специалиста, естественный сезон созревания арбузов в России приходится на конец лета.

«Сезон арбузов еще не начался, поэтому в июне ими злоупотреблять не стоит. Любые фрукты, ягоды и овощи лучше есть по сезону. Если употреблять ранние, то велика вероятность наткнуться на арбузы с добавлением нитратов в три раза больше нормы. Вся прелесть арбузов с его прекрасным составом — ликопин, витамин С, В1, В6 — сходит на нет», — пояснила Кованова.

Диетолог отметила, что наиболее благоприятным временем для покупки арбузов считается период с августа по сентябрь. Именно тогда на прилавках появляются плоды, созревшие естественным путем в южных регионах страны, в том числе в Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

По словам эксперта, в ранних арбузах полезных веществ может быть значительно меньше.

«Если употреблять арбуз с точки зрения быстрого восстановления жидкостного баланса в организме — то да, можно. Но воду можно и выпить», — подчеркнула специалист.

При этом врачи напоминают, что наличие нитратов не всегда можно определить по внешнему виду плода. Поэтому покупать арбузы рекомендуется только в официальных торговых точках, где продукция проходит необходимый контроль качества.

Специалисты также советуют не приобретать разрезанные арбузы и не просить продавцов делать надрезы на месте, поскольку через поврежденную корку внутрь могут попасть бактерии.