Главное перед употреблением — тщательно вымыть арбуз

08 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Арбуз / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Лето в самом разгаре, и на рыночных прилавках появляются первые арбузы. Эксперты Роскачества поделились с изданием Life.ru своими наблюдениями о сладости июньских арбузов и дали советы по их выбору.

Многие уверены, что сладкий арбуз — верный признак его зрелости. Однако на вкус плода влияют не только степень его спелости, но и сорт. Мало кто знает, что существует множество разновидностей арбузов, и несладкий арбуз не всегда означает, что он недостаточно созрел.

«Ранние сорта созревают быстрее, но из-за короткого светового дня они обычно меньше по размеру (примерно 7–10 килограммов) и менее сладкие, чем поздние. Такие арбузы хранятся недолго — всего одну-две недели — и часто собираются слегка недозревшими для увеличения срока хранения и уменьшения риска повреждений при транспортировке», — сообщили эксперты.

Исследования Роскачества прошлых лет показали, что содержание сахаров в ранних арбузах оставалось низким. Для сладкого арбуза этот показатель должен быть не менее 11%: 11–12% считаются среднесладкими, а около 14% — высокосладкими. Ни один из ранних арбузов не достиг этих значений.

«Тем не менее в июне можно найти импортные арбузы, например из Турции или Ирана, которые могут быть вполне спелыми. Однако их вкусовые качества могут отличаться от тех, к которым привыкли российские покупатели. Это не свидетельствует о низком качестве продукта», — отметили в ведомстве.

Роскачество предлагает обратить внимание на несколько признаков:

1. Постучите по арбузу. Звук должен быть гулким, но не слишком глухим или звонким. Глухой стук может указывать на перезрелость, а слишком звонкий — на незрелость.

2. Осмотрите корку. У зрелого арбуза она матовая. Слишком глянцевая поверхность может свидетельствовать о том, что арбуз еще не дозрел.

3. Обратите внимание на земляное пятно. Оно должно быть ярко-желтым и единственным. Насыщенный цвет пятна указывает на то, что арбуз был собран в подходящее время.

4. Дома можно проверить арбуз, опустив его в воду. Спелый арбуз не тонет — это может быть признаком его перезрелости.

Специалисты не рекомендуют полагаться на цвет хвостика, так как он может высохнуть во время транспортировки, и на хруст при сжатии, так как характерный звук арбуз издает лишь один раз, и часто он "хрустит" уже во время перевозки.

Многих покупателей беспокоит содержание нитратов в арбузах. Однако исследования Роскачества показали, что их уровень в проверенных арбузах не превышал допустимых норм. Это касалось арбузов, продающихся в супермаркетах, на рынках и у придорожных торговцев. Важно помнить, что перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть.