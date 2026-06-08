В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке арбуза в июне
Главное перед употреблением — тщательно вымыть арбуз
08 июня 2026, 14:33, ИА Амител
Лето в самом разгаре, и на рыночных прилавках появляются первые арбузы. Эксперты Роскачества поделились с изданием Life.ru своими наблюдениями о сладости июньских арбузов и дали советы по их выбору.
Многие уверены, что сладкий арбуз — верный признак его зрелости. Однако на вкус плода влияют не только степень его спелости, но и сорт. Мало кто знает, что существует множество разновидностей арбузов, и несладкий арбуз не всегда означает, что он недостаточно созрел.
«Ранние сорта созревают быстрее, но из-за короткого светового дня они обычно меньше по размеру (примерно 7–10 килограммов) и менее сладкие, чем поздние. Такие арбузы хранятся недолго — всего одну-две недели — и часто собираются слегка недозревшими для увеличения срока хранения и уменьшения риска повреждений при транспортировке», — сообщили эксперты.
Исследования Роскачества прошлых лет показали, что содержание сахаров в ранних арбузах оставалось низким. Для сладкого арбуза этот показатель должен быть не менее 11%: 11–12% считаются среднесладкими, а около 14% — высокосладкими. Ни один из ранних арбузов не достиг этих значений.
«Тем не менее в июне можно найти импортные арбузы, например из Турции или Ирана, которые могут быть вполне спелыми. Однако их вкусовые качества могут отличаться от тех, к которым привыкли российские покупатели. Это не свидетельствует о низком качестве продукта», — отметили в ведомстве.
Роскачество предлагает обратить внимание на несколько признаков:
1. Постучите по арбузу. Звук должен быть гулким, но не слишком глухим или звонким. Глухой стук может указывать на перезрелость, а слишком звонкий — на незрелость.
2. Осмотрите корку. У зрелого арбуза она матовая. Слишком глянцевая поверхность может свидетельствовать о том, что арбуз еще не дозрел.
3. Обратите внимание на земляное пятно. Оно должно быть ярко-желтым и единственным. Насыщенный цвет пятна указывает на то, что арбуз был собран в подходящее время.
4. Дома можно проверить арбуз, опустив его в воду. Спелый арбуз не тонет — это может быть признаком его перезрелости.
Специалисты не рекомендуют полагаться на цвет хвостика, так как он может высохнуть во время транспортировки, и на хруст при сжатии, так как характерный звук арбуз издает лишь один раз, и часто он "хрустит" уже во время перевозки.
Многих покупателей беспокоит содержание нитратов в арбузах. Однако исследования Роскачества показали, что их уровень в проверенных арбузах не превышал допустимых норм. Это касалось арбузов, продающихся в супермаркетах, на рынках и у придорожных торговцев. Важно помнить, что перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть.
«При покупке арбузов на рынке важно знать свои права. Каждый потребитель имеет право запросить у продавца сертификаты соответствия и безопасности товара. Если на рынке используются весы для продажи весового товара, то в доступном для покупателей месте должны быть контрольные весы с аналогичными функциями», — заключили в ведомстве.
15:54:19 08-06-2026
При покупке арбуза в июне нужно понимать, что раньше августа они здесь не созревают. Значит, растили с применением селитры.