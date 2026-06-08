Как вырастить вкусные арбузы и дыни в Сибири? Инструкция
Сладкие фрукты вырастить в холодных местах сложно, но возможно
08 июня 2026, 14:50, ИА Амител
Как вырастить вкусные арбузы и дыни в Сибири, рассказали в Российском сельскохозяйственном центре. Чтобы получить сладкие фрукты, нужно помнить о нескольких правилах ухода и защиты от холодов.
Как вырастить арбузы в Сибири?
Рассадный метод
Семена сеют в конце апреля — начале мая. Рассаду высаживают в открытый грунт или теплицу в возрасте 30–35 дней, когда почва прогреется до +15 градусов и минует угроза заморозков.
Подготовка почвы. Арбузы предпочитают легкие, рыхлые, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяже лые глинистые почвы улучшают добавлением перегноя, компоста, суперфосфата и калийной соли. На кислых почвах вносят известь.
Уход за арбузами:
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Полив. Первые две недели после посадки — умеренно (один раз в пять-семь дней). В период цветения и формирования плодов — чаще (один раз в три-четыре дня). Используют теплую воду (+25–30 градусов), поливают под корень. За две недели до сбора урожая полив сокращают — это повышает сахаристость плодов.
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Подкормки. Первая — через две недели после высадки (раствор коровяка 1:10 или комплексное удобрение). Вторая — в начале цветения (фосфорно-калийное удобрение). Третья — при формировании плодов (калийное удобрение).
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Формирование куста. Оставляют два-три плода на растении, прищипывают верхушки побегов после четвертого-пятого листа от плода. Регулярно удаляют боковые побеги и сорняки.
Защита от холодов
В первой декаде июня возможны ночные заморозки, в таких случаях арбузы укрывают нетканым полотном.
Как вырастить дыни в Сибири?
Рассадный метод
Семена сеют в конце апреля — начале мая, за 35–40 дней до высадки в открытый грунт.
Подготовка семян
Проводят стратификацию (заворачивают во влажную ткань или марлю и помещают в холодильник на два-три дня при температуре от +2 до +4 градусов), затем замачивают в 1% растворе марганцовки на 20 минут или используют "Фитоспорин".
«Подготовка почвы. Выбирают солнечное, защищенное от ветра место. Перекапывают почву на глубину 20–25 см, вносят 4–5 кг перегноя или компоста на 1 кв. метр, добавляют 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 кв. метр. При кислой почве вносят 300–500 г извести на 1 кв. метр», — написали на сайте Россельхозцентра.
Сроки высадки
Рассаду высаживают в открытый грунт не раньше середины июня, когда почва прогреется до +15 градусов.
Уход за дынями
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Полив. Первые две недели после высадки — один раз в пять-семь дней. В период цветения и формирования плодов — два-три раза в неделю. Используют теплую воду (от +25 до 30 градусов), поливают под корень, избегая попадания воды на листья.
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Подкормки. Через две недели после высадки — раствор куриного помета (1:10) или коровяка (1:15). В фазе цветения — комплексное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия. При формировании плодов — калийное удобрение для повышения сахаристости.
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Рыхление и прополка. Рыхлят почву после каждого полива на глубину 3–5 см, регулярно удаляют сорняки. После рыхления мульчируют почву соломой или опилками.
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Формирование куста. Оставляют два-три плода на растении, прищипывают верхушки побегов после четвертого-пятого листа от плода. Регулярно удаляют боковые побеги и сорняки.
Защита от холодов
В прохладное лето используют укрытия из спанбонда или пленки для создания благоприятного микроклимата.
15:06:07 08-06-2026
никак - это сибирь.
все что здесь можно выращивать - это картошку и маркошку
17:23:59 08-06-2026
Высаживать скороспелые сорта. Тогда могут поспеть в июле. При плохой погоде в августе.
17:48:23 08-06-2026
Ждать когда погодные условия будут, как в средней Азии. Вот вся инструкция.
09:49:44 09-06-2026
Во время статью опубликовали: "Семена сеют в конце апреля — начале мая".....