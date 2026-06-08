Как вырастить вкусные арбузы и дыни в Сибири? Инструкция

Сладкие фрукты вырастить в холодных местах сложно, но возможно

08 июня 2026, 14:50, ИА Амител

Арбузы и дыни на улице / Фото: amic.ru

Как вырастить вкусные арбузы и дыни в Сибири, рассказали в Российском сельскохозяйственном центре. Чтобы получить сладкие фрукты, нужно помнить о нескольких правилах ухода и защиты от холодов.

Как вырастить арбузы в Сибири?

Рассадный метод

Семена сеют в конце апреля — начале мая. Рассаду высаживают в открытый грунт или теплицу в возрасте 30–35 дней, когда почва прогреется до +15 градусов и минует угроза заморозков.

Подготовка почвы. Арбузы предпочитают легкие, рыхлые, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяже лые глинистые почвы улучшают добавлением перегноя, компоста, суперфосфата и калийной соли. На кислых почвах вносят известь.

Уход за арбузами:

Полив. Первые две недели после посадки — умеренно (один раз в пять-семь дней). В период цветения и формирования плодов — чаще (один раз в три-четыре дня). Используют теплую воду (+25–30 градусов), поливают под корень. За две недели до сбора урожая полив сокращают — это повышает сахаристость плодов.

Подкормки. Первая — через две недели после высадки (раствор коровяка 1:10 или комплексное удобрение). Вторая — в начале цветения (фосфорно-калийное удобрение). Третья — при формировании плодов (калийное удобрение).

Формирование куста. Оставляют два-три плода на растении, прищипывают верхушки побегов после четвертого-пятого листа от плода. Регулярно удаляют боковые побеги и сорняки.

Защита от холодов

В первой декаде июня возможны ночные заморозки, в таких случаях арбузы укрывают нетканым полотном.

Как вырастить дыни в Сибири?

Рассадный метод

Семена сеют в конце апреля — начале мая, за 35–40 дней до высадки в открытый грунт.

Подготовка семян

Проводят стратификацию (заворачивают во влажную ткань или марлю и помещают в холодильник на два-три дня при температуре от +2 до +4 градусов), затем замачивают в 1% растворе марганцовки на 20 минут или используют "Фитоспорин".

«Подготовка почвы. Выбирают солнечное, защищенное от ветра место. Перекапывают почву на глубину 20–25 см, вносят 4–5 кг перегноя или компоста на 1 кв. метр, добавляют 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 кв. метр. При кислой почве вносят 300–500 г извести на 1 кв. метр», — написали на сайте Россельхозцентра.

Сроки высадки

Рассаду высаживают в открытый грунт не раньше середины июня, когда почва прогреется до +15 градусов.

Уход за дынями

Полив. Первые две недели после высадки — один раз в пять-семь дней. В период цветения и формирования плодов — два-три раза в неделю. Используют теплую воду (от +25 до 30 градусов), поливают под корень, избегая попадания воды на листья.

Подкормки. Через две недели после высадки — раствор куриного помета (1:10) или коровяка (1:15). В фазе цветения — комплексное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия. При формировании плодов — калийное удобрение для повышения сахаристости.

Рыхление и прополка. Рыхлят почву после каждого полива на глубину 3–5 см, регулярно удаляют сорняки. После рыхления мульчируют почву соломой или опилками.

Формирование куста. Оставляют два-три плода на растении, прищипывают верхушки побегов после четвертого-пятого листа от плода. Регулярно удаляют боковые побеги и сорняки.

Защита от холодов

В прохладное лето используют укрытия из спанбонда или пленки для создания благоприятного микроклимата.