Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыни

В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов, отмечает София Кованова

14 июня 2026, 20:21, ИА Амител

Дыня / Фото: pxhere.com/ru/photo/819412

Ранние арбузы и дыни, как правило, содержат в три раза больше нитратов и менее полезны, чем сезонные, заявила диетолог София Кованова в беседе с aif.ru.

«Дыни богаты кремнием, калием, железом, но это не значит, что их можно есть в несезон беременным женщинам и детям на постоянной основе. В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов», — сказала диетолог.

Она пояснила, что сезон дынь в России традиционно приходится на конец лета, когда плоды достигают пика зрелости. При этом в южных регионах сезон может начинаться раньше — в конце июля.