Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыни
В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов, отмечает София Кованова
14 июня 2026, 20:21, ИА Амител
Дыня / Фото: pxhere.com/ru/photo/819412
Ранние арбузы и дыни, как правило, содержат в три раза больше нитратов и менее полезны, чем сезонные, заявила диетолог София Кованова в беседе с aif.ru.
«Дыни богаты кремнием, калием, железом, но это не значит, что их можно есть в несезон беременным женщинам и детям на постоянной основе. В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов», — сказала диетолог.
Она пояснила, что сезон дынь в России традиционно приходится на конец лета, когда плоды достигают пика зрелости. При этом в южных регионах сезон может начинаться раньше — в конце июля.
12:37:48 15-06-2026
"В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов», — сказала диетолог! - как и во всех овощах-фруктах!!!