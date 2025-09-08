Руководитель стоматологий Da Vinci в Барнауле рассказал об имплантации, лечении и ценах

А также о том, почему нельзя откладывать поход к врачу и как можно избежать лечения вовсе

Даниил Абакумов в студии Business FM* Барнаул / Фото: Ирина Прокофьева

В былые времена невозможность восстановления зубов приводила к необратимым нарушениям функции речи, жевания и потере эстетичного внешнего вида. Современная стоматология предлагает массу способов этого избежать. Как бороться со страхами в кресле стоматолога и на что обратить внимание при выборе тактики лечения, в студии Business FM* Барнаул рассказал руководитель сети стоматологических клиник Da Vinci* Даниил Абакумов.

– Какую помощь и стоматологическую клинику сегодня можно назвать качественной?

– Чтобы оказывать качественную стоматологическую помощь, необходимо иметь в арсенале все возможные технологии. Это лечение в наркозе, компьютерный томограф, дентальные микроскопы и полностью цифровую ортопедическую часть. Клиника Da Vinci специализируется на сложных операциях, таких как имплантация и протезирование. С 3Д-сканерами мы можем увидеть трехмерную модель, а потом сделать коронки, которые полностью устроят пациента. Поэтому многофункциональные клиники сегодня в приоритете.

– Если говорить простым языком, что такое импланты и в чем их отличие от стандартных систем протезирования?

– Имплантация сегодня – очень высокоэффективная процедура. Практически в любой ситуации можно поставить имплант, предварительно нарастив костную ткань, объем десны. Всеми этими методиками в клинике Da Vinci владеют. Стоит еще добавить, что имплантация – абсолютно безболезненная, комфортная процедура.

– Сохраняется мнение, что свой зуб лучше, каким бы поврежденным он ни был. Так ли это?

– Абсолютно согласен, в любом случае зуб лучше железки. Проблема с потерей зубов связана с плохой гигиеной. Также может быть связана с некачественным лечением. Например, поставили пломбу, под которой собирается налет и это приводит к дальнейшему разрушению зуба. Но если уж так произошло, что человек потерял зуб, то, импланты – самая современная методика. Если есть возможность сохранить зуб, мы однозначно будем его лечить, бороться, а не удалять и ставить имплант. Хотя, несмотря на рекомендованные врачом планы лечения, выбор всегда за пациентом.

Данил Абакумов и доктора клиники / Фото: Андрей Лихошерстов

– Многих беспокоит распространенный миф, будто в случае имплантации придется очень долго ходить с отсутствующим зубом. Расскажите, сколько в среднем длится промежуточный период до красивой улыбки?

– В среднем приживление импланта и восстановление длится три месяца. В нашем арсенале есть методика одномоментной имплантации. То есть мы удаляем зуб, устанавливаем на его место имплант и в это же посещение делаем временную коронку, что позволяет эстетически полностью реабилитировать пациента. Бывают ситуации, когда планы лечения могут длиться в течение года, когда требуется много предварительных манипуляций (лечение зубов, наращивание костной ткани и т.д.). Иногда это переходит и в ортодонтическое лечение, когда есть патология прикуса. Мы обязательно расскажем обо всех возможных проблемах, составим комплексный план лечения.

– Расскажите, в чем сегодня заключается помощь компьютерных технологий врачу-стоматологу?

– В клинике Da Vinci применяем полностью цифровой протокол протезирования. Также используем компьютерную томографию, задействуем программы в лаборатории для моделирования будущей улыбки. Они позволяют проработать движения сустава, определить правильное положение нижней челюсти, сформировать правильную форму зуба. Однако выбор правильного плана лечения находится в руках врача.

– Расскажите, в каком случае нужно поставить имплант, а в каком – протез?

– Съемные протезы в нашей клинике, конечно, используем, но только для временного протезирования. Это несравнимые вещи. Непонятно, зачем сегодня существуют мостовидные протезы, если есть настолько распространенные и отработанные технологии, что стоимость протезирования на импланте полностью сопоставима со стоимостью мостовидного протеза. Если это стоит одинаковых денег, то зачем портить соседние зубы?

– Времена старых зубоврачебных устрашающих кабинетов давно позади. Дети часто не боятся стоматологов так сильно, как взрослые. Бывает ли, что людям, у которых запущенные зубы и сложные случаи, нужна помощь?

– Да. Стоматофобия – боязнь стоматологов, с которой приходят многие пациенты, – закладывалась в детские годы, когда лечили с удержанием, силой, делали больно. Человек, вспоминая экзекуции, до последнего тянет, не идет заниматься зубами. Воспитание правильного детского стоматологического восприятия влечет за собой здоровье во взрослом возрасте. В нашей клинике применяют методику седации и лечения во сне. Лечение выполняем после медицинского обследования. Самое главное в стоматологическом здоровье – хорошая гигиена. Щетка и паста поможет избежать лечения в детском и взрослом возрасте.

– Есть еще один распространенный миф, что имплант – дорогое и практически недоступное удовольствие. Что скажете на этот счет?

– Цена имплантации, как и многих вещей, связанных с курсом валют, наоборот, выгодна. Сегодня есть возможность поставить импланты по цене пятилетней давности. До 30 сентября 2025 года в клинике Da Vinci можно установить корейский премиальный имплант за 19 900 руб.

– Согласно исследованиям, опубликованным на РБК, рынок стоматологических услуг в 2025 году чувствует рост среднего чека за счет спроса на имплантацию, есть ли эта тенденция в Барнауле?

– Средний чек растет. Это связано с тем, что люди начали понимать, что нужно следить за своим здоровьем, и больше уделяют этому средств. Можно сделать качественную работу, которая будет служить долгие годы. Да, это будет чуть дороже, но это долгосрочные инвестиции.

– Согласна с вами, что в последнее время приоритеты людей уходят на здоровье. И наверняка с этим связано открытие второй клиники Da Vinci?

– За семь лет работы у Da Vinci появилось большое количество пациентов. Это привело к тому, что клиника, которая находится на Партизанской, 40, уже не справлялась с потоком клиентов. Мы приняли решение об открытии еще одного филиала в Барнауле. Локацию выбрали в Индустриальном районе, потому что многие пациенты ездят именно оттуда. Стандарты лечения и качество при этом везде одинаковые.

