Для автопарка алтайского правительства хотят купить автобус за 11,7 млн рублей

Согласно техническому заданию, автобус Yutong ZK6729D должен вмещать до 22 человек

03 сентября 2026, 14:33, ИА Амител

Автобус / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

КГБУ "Автохозяйство № 1", подведомственное управлению делами губернатора и правительства Алтайского края, планирует приобрести новый автобус китайского производства. На покупку Yutong ZK6729D из регионального бюджета готовы направить 11,7 млн рублей.

Закупку разместили 2 сентября. Поставщика выберут посредством электронного аукциона, заявки на который принимают до 11 сентября. Подведение итогов запланировано на 15 сентября, а передать транспортное средство заказчику необходимо не позднее 30 ноября 2026 года.

"Автохозяйство № 1" занимается транспортным обслуживанием чиновников регионального уровня. Для покупки иностранного автобуса учреждение получило специальное разрешение Минпромторга России. Документ действует в течение 18 месяцев и позволяет приобрести одно транспортное средство.

Согласно техническому заданию, автобус Yutong ZK6729D должен вмещать до 22 человек. Заказчику требуется дизельная модель с механической коробкой передач, моноприводом и экологическим классом не ниже пятого. Предусмотрен одноэтажный закрытый цельнометаллический кузов несущей конструкции с вагонной компоновкой.

Особое внимание в документации уделено оснащению машины. Автобус должен быть оборудован пассажирскими креслами с регулируемыми спинками, кондиционером, независимым отопителем, круиз-контролем, ABS, системой курсовой устойчивости ESC, тахографом, гидроусилителем руля, подогревом боковых зеркал и системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Для безопасности предусмотрены ремни на пассажирских сиденьях, монитор заднего хода, автоматические системы пожаротушения моторного отсека и автономного отопителя, огнетушители и молотки для аварийного разбивания окон. Комплектация также включает запасное колесо, домкрат и противооткатные упоры", — говорится в документе.

Кроме того, требования предусматривают тонировку стекол салона, отопительные радиаторы для водителя и пассажиров, предпусковой подогрев двигателя и регулировку рулевой колонки по наклону и вылету. На передних колесах должны быть установлены дисковые тормоза, на задних — барабанные. Подвеска предусмотрена зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.