Для автопарка алтайского правительства хотят купить автобус за 11,7 млн рублей
Согласно техническому заданию, автобус Yutong ZK6729D должен вмещать до 22 человек
03 сентября 2026, 14:33, ИА Амител
КГБУ "Автохозяйство № 1", подведомственное управлению делами губернатора и правительства Алтайского края, планирует приобрести новый автобус китайского производства. На покупку Yutong ZK6729D из регионального бюджета готовы направить 11,7 млн рублей.
Закупку разместили 2 сентября. Поставщика выберут посредством электронного аукциона, заявки на который принимают до 11 сентября. Подведение итогов запланировано на 15 сентября, а передать транспортное средство заказчику необходимо не позднее 30 ноября 2026 года.
"Автохозяйство № 1" занимается транспортным обслуживанием чиновников регионального уровня. Для покупки иностранного автобуса учреждение получило специальное разрешение Минпромторга России. Документ действует в течение 18 месяцев и позволяет приобрести одно транспортное средство.
Согласно техническому заданию, автобус Yutong ZK6729D должен вмещать до 22 человек. Заказчику требуется дизельная модель с механической коробкой передач, моноприводом и экологическим классом не ниже пятого. Предусмотрен одноэтажный закрытый цельнометаллический кузов несущей конструкции с вагонной компоновкой.
Особое внимание в документации уделено оснащению машины. Автобус должен быть оборудован пассажирскими креслами с регулируемыми спинками, кондиционером, независимым отопителем, круиз-контролем, ABS, системой курсовой устойчивости ESC, тахографом, гидроусилителем руля, подогревом боковых зеркал и системой "ЭРА-ГЛОНАСС".
"Для безопасности предусмотрены ремни на пассажирских сиденьях, монитор заднего хода, автоматические системы пожаротушения моторного отсека и автономного отопителя, огнетушители и молотки для аварийного разбивания окон. Комплектация также включает запасное колесо, домкрат и противооткатные упоры", — говорится в документе.
Кроме того, требования предусматривают тонировку стекол салона, отопительные радиаторы для водителя и пассажиров, предпусковой подогрев двигателя и регулировку рулевой колонки по наклону и вылету. На передних колесах должны быть установлены дисковые тормоза, на задних — барабанные. Подвеска предусмотрена зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
14:42:31 03-09-2026
Пазик списанный школьный - они и на него не наработали....
14:52:39 03-09-2026
За приобретение мерседесов уже один управ делами седел. Теперь решили избавиться посредством приобретения китайского автобуса?
15:16:05 03-09-2026
А почему не ЛИАЗ?
16:28:31 03-09-2026
Гость (15:16:05 03-09-2026) А почему не ЛИАЗ? ... Потому что в Лиазе 100+ мест. А надо 22 места.
15:36:49 03-09-2026
А почему не отечественного производителя. Вроде бы сказали недавно из Москвы, что всех россиян будут пересаживать на отечественные авто (до 80%). Опять же чиновников вроде собирались пересаживать на отечественные авто типа ВАЗ ЛАДА. Или это другое и народ опять чего то не понимает. Вот прекрасный пример: Газель NN — это современный микроавтобус для пассажирских перевозок вместимостью 22 человека. Дизельный двигатель G51C (150 л.с.) и новая 6-ступенчатая МКПП и т.п., и т.д. Будет точно дешевле китайского автобуса и ещё и бюджетные деньги сэкономят.
15:50:13 03-09-2026
Это называется "поддержим отечественного производителя".
20:25:15 03-09-2026
Гость (15:50:13 03-09-2026) Это называется "поддержим отечественного производителя".... На местном правительственном уровне
17:39:46 03-09-2026
А почему мы на работу ездим на каких-то обрубленных микроскопических сарайках, где не за что держаться, проходы на полчеловека и всю дорогу люди болтаются в разные стороны, даже те кто сидит? Ещё и аводила утырок на сидении, которое около него есть , возит пакет, не позволяя сесть людям ( это конкретно в автобусе № 134 Новоалтайск -Барнаул. Китайцы не виноваты, конечно, что он утырок, но пусть чиновники возьмут его к себе, на этот новый автобус за 11 млн народных денег, может научится водить нормально, может, он не так уж туп. И куда они собрались на нем ездить, на рыбалку или по гостям друг к другу?
18:23:55 03-09-2026
гость (17:39:46 03-09-2026) А почему мы на работу ездим на каких-то обрубленных микроско... На 22 места вовсе не аэробус. Не истери.
18:00:58 03-09-2026
Какой им автобус. На общественном транспорте ездийте
22:07:23 03-09-2026
Вообще осатанели! Интересно куда собрались ездить да еще22человека???? Да еще с таким комфортом.А вы быдло, ездите как кильки в консервной банке
07:59:01 04-09-2026
Этот автобус - на городскую линию. А чиновников - пусть ездят на трамваях и автобусах, вместе с остальными людьми. Захребетники на шее народа. Надоело их кормить из бюджета. Сократить бездельников.
09:55:59 04-09-2026
А до журавликов для инвалидов автобуса - нет м 29 маршрут закрыли