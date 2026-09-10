Из-за атаки морских дронов на набережной Сочи пострадали 28 человек

Среди раненых оказались двое детей

10 сентября 2026, 16:31, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В результате удара ВСУ на набережной Сочи вспыхнул пожар и были повреждены объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Пострадали 28 человек, из них двое детей.

"Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время в больнице остаются трое взрослых и один ребенок", — говорится в сообщении.

В тот же день беспилотники атаковали Новороссийск, пишет РБК. Во время налета четыре человека, в том числе один ребенок, погибли. Еще 29 человек пострадали, из них троих доставили в больницы в тяжелом состоянии. Позднее число тяжелораненых возросло до четырех. Повреждения получили 472 квартиры в 73 домах, 69 частных домовладений и храм святителя Спиридона Тримифунтского. В городе ввели режим ЧС.