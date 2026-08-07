Для ветеранов СВО создадут отдельную платформу с вакансиями

О появлении нового сервиса сообщили в "Единой России"

07 августа 2026, 18:30, ИА Амител

Форум "Есть результат!" / Фото: пресс-служба "Единой России"

В России планируют запустить специализированную платформу для трудоустройства участников СВО. Проект готовят "Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и сервис SuperJob. Инициативу представили на отчетно-программном форуме партии "Есть результат!".

Как будет работать новая платформа

Сервис планируют запустить во всех российских регионах. Отдельное внимание разработчики намерены уделить защите персональных данных пользователей.

При поиске подходящих предложений система будет учитывать образование соискателя, его трудовой стаж, профессиональный опыт и компетенции, приобретенные во время службы. Ветеранам также хотят открыть доступ к вакансиям в высокотехнологичных отраслях и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в рамках проекта планируют разработать программы профессионального обучения и переобучения.

К работе над платформой намерены подключить фонд "Защитники Отечества", государственную службу занятости, портал "Работа России", образовательные учреждения, региональные центры занятости и организации поддержки ветеранов.

Предложения участников СВО учтут при подготовке инициатив

Член экспертного совета "Единой России", ветеран СВО, Герой России Владимир Сайбель отметил, что профессиональный опыт участников спецоперации может использоваться не только в государственной и общественной деятельности, но и в бизнесе, социальных проектах и региональной экономике.

По его словам, предложения ветеранов и членов их семей планируют учитывать при разработке новых мер поддержки. Они могут касаться трудоустройства, социальной адаптации, реабилитации и дальнейшей профессиональной реализации.

«Предложения, которые сегодня поступают от участников СВО и их семей, лягут в основу новых законодательных инициатив, направленных на социализацию, реабилитацию, трудоустройство и создание долгосрочных возможностей для самореализации защитников страны», — отметил Владимир Сайбель.