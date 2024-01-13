До -14, но без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 января

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

13 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по востоку местами будет холоднее – от -9 до -14 градусов.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.