До +24 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 10 мая

Синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы

10 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До +24 градусов похолодает в Алтайском крае днем 10 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +19...+24 градуса. На большей части территории кратковременные дожди. Местами сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 14–19 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.

В Барнауле ожидается +20...+22 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 14–19 м/с.