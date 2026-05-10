До +24 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 10 мая
Синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы
10 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
До +24 градусов похолодает в Алтайском крае днем 10 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +19...+24 градуса. На большей части территории кратковременные дожди. Местами сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 14–19 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.
В Барнауле ожидается +20...+22 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 14–19 м/с.
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