До +26 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 30 апреля

Осадков синоптики не прогнозируют

30 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весенняя погода в Барнауле / Фото: amic.ru

До +26 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 30 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +21...+26 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается +23...+25 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.