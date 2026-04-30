До +26 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 30 апреля
Осадков синоптики не прогнозируют
30 апреля 2026, 06:00, ИА Амител
Весенняя погода в Барнауле / Фото: amic.ru
До +26 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 30 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +21...+26 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле ожидается +23...+25 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.
