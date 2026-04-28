Почти лето. Жара до +31 градуса придет на Алтай на первомайских праздниках

После нескольких прохладных дней в крае значительно потеплеет

28 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае на первомайских выходных будет практически летняя погода. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

После нескольких прохладных дней — 27 и 28 апреля — в регион придет потепление. Так, уже в среду, 29 апреля, будет +15...+25 градусов.

«Ждем повышение температуры. Погода будет достаточно летней, преимущественно без осадков. 30 апреля и 1 мая ожидается +23...+31 градус», — отметила Наталия Кобякова.

Чуть пониже температура будет 2 и 3 мая: в субботу ожидается +20...+27 градусов, в воскресенье прогнозируется +19...+25 градусов.

Комментарии 4

Гость

12:18:50 28-04-2026

Скорей бы уже зима. Надоела уже эта жара.

Гость

12:48:09 28-04-2026

Гость (12:18:50 28-04-2026) Скорей бы уже зима. Надоела уже эта жара. ... Тогда и отопление отключать не надо Ха, Ха

Татьяна

12:46:47 28-04-2026

На улице жара. Температура до 30 градусов , а в домах отопление ЖВАРИТ! А администраци еще не приняла решение по завершению отопительного сезона. Боятся что ж......пы к стулу примерзнут??

Гость

23:01:05 28-04-2026

ну мы готовы, кондюки все проверены заправлены. жарь, Солнышко

