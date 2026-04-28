После нескольких прохладных дней в крае значительно потеплеет

28 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае на первомайских выходных будет практически летняя погода. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

После нескольких прохладных дней — 27 и 28 апреля — в регион придет потепление. Так, уже в среду, 29 апреля, будет +15...+25 градусов.

«Ждем повышение температуры. Погода будет достаточно летней, преимущественно без осадков. 30 апреля и 1 мая ожидается +23...+31 градус», — отметила Наталия Кобякова.

Чуть пониже температура будет 2 и 3 мая: в субботу ожидается +20...+27 градусов, в воскресенье прогнозируется +19...+25 градусов.