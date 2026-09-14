До +27. Какую погоду ждать в Алтайском крае 14 сентября
Синоптики поделились прогнозом на день
14 сентября 2026, 06:00, ИА Амител
Осень в барнаульском дендрарии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае 14 сентября наступит теплый, но дождливый день, сообщает региональный Гидрометцентр.
"Днем температура составит от +22 до +27 градусов. Местами пройдут небольшие дожди с юго-западным ветром 6–11 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с", — следует из прогноза.
В Барнауле термометры покажут от +23 до +25 градусов. В конце дня ожидается небольшой дождь с юго-западным ветром 6–11 м/с.
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