Синоптики поделились прогнозом на день

14 сентября 2026, 06:00, ИА Амител

Осень в барнаульском дендрарии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 14 сентября наступит теплый, но дождливый день, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Днем температура составит от +22 до +27 градусов. Местами пройдут небольшие дожди с юго-западным ветром 6–11 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с", — следует из прогноза.

В Барнауле термометры покажут от +23 до +25 градусов. В конце дня ожидается небольшой дождь с юго-западным ветром 6–11 м/с.