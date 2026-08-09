До +31 и без осадков. Какая погода будет в Алтайском крае 9 августа

С 9 по 13 августа установится аномально жаркая погода

09 августа 2026, 06:03, ИА Амител

Лето / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

В Алтайском крае с 9 по 13 августа установится аномально жаркая погода. Такие данные следуют из опубликованного прогноза синоптиков.

Уже 9 августа в крае температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, при этом осадков практически не ожидается.

В Барнауле 9 августа воздух прогреется до +26…+28 градусов, а 10 августа — до +29…+31 градуса. Спасатели рекомендуют жителям быть осторожнее в жаркую погоду.