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До +31. Какая погода ждет Алтайский край 9 мая

Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы

09 мая 2026, 06:00, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru
День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

По данным синоптиков, в ночь на День Победы в регионе ожидается значительное понижение температуры — до +5°C. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +26…+31°C.

Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго‑западный, 7–12 м/с, с отдельными порывами до 17–22 м/с.

В Барнауле погодные условия будут несколько мягче: ночная температура достигнет +13°C, а днем ожидается +26…+28°C. Во второй половине дня не исключены кратковременный дождь и гроза. Ветер юго‑западный со скоростью 7–12 м/с.

Бабье лето в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Синоптик объяснил, почему прогноз погоды на пять дней точнее долгосрочного

Долгосрочный прогноз формируется автоматически, поэтому ему нельзя доверять на 100%
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