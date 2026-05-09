До +31. Какая погода ждет Алтайский край 9 мая
Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы
09 мая 2026, 06:00, ИА Амител
День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru
По данным синоптиков, в ночь на День Победы в регионе ожидается значительное понижение температуры — до +5°C. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +26…+31°C.
Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго‑западный, 7–12 м/с, с отдельными порывами до 17–22 м/с.
В Барнауле погодные условия будут несколько мягче: ночная температура достигнет +13°C, а днем ожидается +26…+28°C. Во второй половине дня не исключены кратковременный дождь и гроза. Ветер юго‑западный со скоростью 7–12 м/с.
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