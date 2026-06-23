До +33. Какая погода будет в Алтайском крае 23 июня

Осадков не предвещается

23 июня 2026, 06:03, ИА Амител

Майская жара в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жаркая погода сохраняется в Алтайском крае. Как сообщают синоптики, 23 июня в крае днем температура воздуха составит +28...+33 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду, по югу местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду.