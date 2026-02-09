Доктор Мясников объяснил, почему нужно отказаться от доставок в пользу кухни СССР
Телеведущий призвал россиян внедрить элементы советского питания хотя бы в домашнем меню
09 февраля 2026, 12:16, ИА Амител
Известный врач и телеведущий Александр Мясников выступил с рекомендацией пересмотреть современные пищевые привычки и частично вернуться к рациону времен СССР. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram‑канале.
Мясников отметил, что над традиционными блюдами советской кухни — борщами, котлетами, компотами и "рыбным днем" — нередко иронизируют. Однако, по его словам, этот рацион имел важное преимущество. В советское время избыточный вес наблюдался лишь у 15% населения, тогда как в современной России этот показатель вырос до 44%.
Врач также обратил внимание на статистику по диабету второго типа. Так, в СССР заболевание фиксировалось в десять раз реже, чем сегодня. По мнению Мясникова, одна из ключевых причин — отсутствие в советском рационе "ультрапереработанной пищи", которая сейчас широко доступна.
Телеведущий призвал россиян внедрить элементы советского питания хотя бы в домашнем меню. Он выразил обеспокоенность тем, что активное развитие пищевой промышленности и сервисов доставки еды может привести к ухудшению здоровья населения, сравнив потенциальный итог с "желеобразными американцами".
По убеждению Мясникова, возвращение к более натуральной и простой диете способно снизить риски ожирения и хронических заболеваний, характерных для современного образа жизни.
Ранее доктор Мясников опроверг распространенный слух о лунатизме. Пробуждение лунатика, по его словам, не приводит к инфаркту.
В советское время из магазинов доставлять было нечего. там был голяк. А если где-то что-то "выкидывали", то сразу же собиралась очередь многочасовая.
Гость (12:26:58 09-02-2026) В советское время из магазинов доставлять было нечего. там б... Интересно как же твои мама и папа не умерли с голоду и выжили,если в магазинах был голяк(как ты написал)
гость (12:54:22 09-02-2026) Интересно как же твои мама и папа не умерли с голоду и выжи... А он и не выжил. Помер с голодухи..
гость (12:54:22 09-02-2026) Интересно как же твои мама и папа не умерли с голоду и выжи... Не помереть с голоду-это дааа... Дед за колбасой, в Павлодар ездил на поезде, за конфетами в Москву как га трамвае т.к. проезд для инвалидов ВОВ бесплатный, дядька с Камчатки лосось в посылках высылал пока родители на "Запоре" гоняли по городу в поисках сахара и муки.
Гость (13:35:04 09-02-2026) Не помереть с голоду-это дааа... Дед за колбасой, в Павлода... До 1975 не было проблем ни сыром, ни с колбасой, ни с мясом. Говядина была по 1-80, колбаса по 2-20.
Гость (13:51:28 09-02-2026) До 1975 не было проблем ни сыром, ни с колбасой, ни с мясом.... Ну а с 1975 15 лет было советское же время, не?
Гость (13:51:28 09-02-2026) До 1975 не было проблем ни сыром, ни с колбасой, ни с мясом....
А по воспоминаниям моей родни в 60-70 гг мясо (не субпродукты и не суповой набор) на столе было только раз в неделю. Это кстати в семье из двух работников котельного завода. И им я верю больше, чем твоей информации про цены
Гость (13:35:04 09-02-2026) Не помереть с голоду-это дааа... Дед за колбасой, в Павлода... Ты современным не докажешь, что при Союзе не было в магазинах ничего, а "доставали" товары по блату и через предприятия. Мороженое и колбаса были вкусными, но купить их было проблемой, а мандарины вообще появлялись только в новогодних подарках. Людям. которые там не жили, СССР представляется каким-то раем небесным, но они забыли, что когда Союз распадался - никто не пошел его защищать, т.к. всех достала жизнь в "развитом" социализме. Советские товары оказались неконкурентоспособными, когда открыли границы и в страну пошел потом импорта. Да и сейчас как-то не особо много желающих ездить на отечественных авто, например.
Гость (13:35:04 09-02-2026) Не помереть с голоду-это дааа... Дед за колбасой, в Павлода... Колбаса и конфеты это пищевой мусор. Да и большинство пищи, которую мы сейчас едим. Раньше все готовили сами и съедали максимум за пару дней. Даже яичница жареная лючше, чем бургер или хот-дог
гость (12:54:22 09-02-2026) Интересно как же твои мама и папа не умерли с голоду и выжи... супы варили
хлеб молоко пили литрами
кефир и булочка обычный обед
и так до вечера
а там водички попил и баиньки
Гость (12:26:58 09-02-2026) В советское время из магазинов доставлять было нечего. там б... Да-да! Питались одним святым духом и были здоровыми, не в пример новому поколению.
Гость (12:26:58 09-02-2026) В советское время из магазинов доставлять было нечего. там б... Просто умиляет, как молодняк, ни дня не проживший при СССР, "умирал от голода".
При том, что люди при Союзе жившие, вспоминают его с теплотой и грустью.
Зато молодняк весь на слюни "голодные и холодные" исходит.
Гость (13:53:43 09-02-2026) Просто умиляет, как молодняк, ни дня не проживший при СССР, ... Кто сидел в райкоме, парткоме, профкоме, исполкоме - те вспоминают Союз "с теплотой и грустью". А те, кто тогда реально работал, не особо по нему грустят. Потому что у них не было "продовольственных наборов", которые вручали участникам партийных конференций и совещаний. И спецбуфетов с дефицитными товарами - тоже не было.
Гость (12:26:58 09-02-2026) В советское время из магазинов доставлять было нечего. там б...
Это на прилавках не было, а под прилавком было
Ха-ха-ха, они ж лучше в тырнете проторчал, демонстрируя свои сверхгубы, сверхкогти и прочее, что м борщ сварят.
Не завидуй, дохтур
Тогда продукты были натуральные ,а сейчас пальмовое масло кругом.Вот и заболеваемость увеличилась,в том числе и диабетом 2-го типа.
А кто будет готовить весь этот рацион, если ОБА работают? Кухарку нанимать ?
Гость (14:17:38 09-02-2026) А кто будет готовить весь этот рацион, если ОБА работают? Ку... Свекровь с тещей
Гость (14:17:38 09-02-2026) А кто будет готовить весь этот рацион, если ОБА работают? Ку... на самом деле ничего сложного
картошку запечь в микроволновке или в пароварку закинуть
быстро пожарить рыбу
салат или капусту квашеную
вот и обед готов
Гость (14:17:38 09-02-2026) А кто будет готовить весь этот рацион, если ОБА работают? Ку... Так и в советские времена все работали и готовить еду успевали.Все просто,не было телефонов с интернетом и люди занимались хозяством,а не залипали на сайтах хрен знает каких
Гость (14:17:38 09-02-2026) А кто будет готовить весь этот рацион, если ОБА работают? Ку... А у твоих родителей кухарка была?
Гость (15:03:22 09-02-2026) А у твоих родителей кухарка была?... Бабушка готовила. Она же няней была. Родители только по выходным готовили. А сейчас бабушки тоже работают, им бы себя прокормить.
Гость (16:17:08 09-02-2026) Бабушка готовила. Она же няней была. Родители только по выхо... У меня одна бабушка была в Кировской области, а вторая в Иркутской. А я жил в Барнауле. Чем бы меня бабушки кормили??? "Завтраками, когда посылка придет?" Мама и папа готовили вечером на пару дней.
мда.
интересно почитать комментарии коммунистов 2000го года рождения ))
у кого время и силы есть тот и готовит, если в кооперации то совсем хорошо.
но сейчас с этим темпом и ритмом - проще заказать готовое.
не дешевле, а именно проще
Ничего не понимаю. Вот мне почти 60. Родители не имели отношения к партийным и государственным органам. Отец был инженер,мама вообще домохозяйка,болели мы с сестрой часто. И всегда у нас еда была: и мясо, и рыба,и все,что надо. Откуда нынешнее школоло берет инфу про "голод" и чушь про то,что еда была только в спецбуфетах?
Гость (17:03:47 09-02-2026) Ничего не понимаю. Вот мне почти 60. Родители не имели отнош... За колбасой ходили в Сибиряк. А если сильно хотелось копчёной,в кооперативном на Ленина всякой навалом было. Подороже,конечно,чем госцена.
Гость (17:03:47 09-02-2026) Откуда нынешнее школоло берет инфу про "голод" и чушь про то,что еда была только в спецбуфетах?Из учебников "истории", которую переиграли...
Гость (17:03:47 09-02-2026) Ничего не понимаю. Вот мне почти 60. Родители не имели отнош...
Рыба была? ну давайте прикинем - Дорадо было? Желтый полосатик к пиву был? Осетр был? Семга была? Хотя бы головы? копченые
Гость (17:18:01 09-02-2026) Рыба была? ну давайте прикинем - Дорадо было? Желтый пол... Вот именно, что не было всей этой гадости! Свежая рыба в магазине океан
Гость (17:18:01 09-02-2026) Рыба была? ну давайте прикинем - Дорадо было? Желтый пол... Вот это показатель "полосатик к пиву" нет не было, щука, окунь, чебак вяленые были хоть сколько, и таки да никто из знакомых от опестархозов всяких не умер. Дорадо не было про осетров писать не буду.
Гость (17:18:01 09-02-2026) Рыба была? ну давайте прикинем - Дорадо было? Желтый пол... И что с того ,что они сейчас есть?Они ,что ,доступны ?До них не докупишься. А тогда ,пожалуйста, морской окунь,терпуг, камбала,ставрида, скумбрия,хек ,треска,пристипома, А по осени привозили живого карпа.Стоило это в сравнении с нынешними ценами ,копейки. Так что не надо ля-ля со своим осетром.
От изобилия картошку и тд на огороде растили, скотину выращивали. Рыбачили, охотились, дикоросы собирали повально. Вместо масла сало и жир гуся топили.
Гость (17:19:28 09-02-2026) От изобилия картошку и тд на огороде растили, скотину выращи... Бред.
Гость (17:19:28 09-02-2026) От изобилия картошку и тд на огороде растили, скотину выращи... А чтобы купить дефицит - сдавали лекарственные травы в магазины встречной торговли. Было и такое в те времена.