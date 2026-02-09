Доктор Мясников объяснил, почему нужно отказаться от доставок в пользу кухни СССР

Телеведущий призвал россиян внедрить элементы советского питания хотя бы в домашнем меню

09 февраля 2026, 12:16, ИА Амител

Еда на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Известный врач и телеведущий Александр Мясников выступил с рекомендацией пересмотреть современные пищевые привычки и частично вернуться к рациону времен СССР. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram‑канале.

Мясников отметил, что над традиционными блюдами советской кухни — борщами, котлетами, компотами и "рыбным днем" — нередко иронизируют. Однако, по его словам, этот рацион имел важное преимущество. В советское время избыточный вес наблюдался лишь у 15% населения, тогда как в современной России этот показатель вырос до 44%.

Врач также обратил внимание на статистику по диабету второго типа. Так, в СССР заболевание фиксировалось в десять раз реже, чем сегодня. По мнению Мясникова, одна из ключевых причин — отсутствие в советском рационе "ультрапереработанной пищи", которая сейчас широко доступна.

Телеведущий призвал россиян внедрить элементы советского питания хотя бы в домашнем меню. Он выразил обеспокоенность тем, что активное развитие пищевой промышленности и сервисов доставки еды может привести к ухудшению здоровья населения, сравнив потенциальный итог с "желеобразными американцами".

По убеждению Мясникова, возвращение к более натуральной и простой диете способно снизить риски ожирения и хронических заболеваний, характерных для современного образа жизни.

