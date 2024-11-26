Довоенный дом эпохи конструктивизма сносят в Барнауле. Фото
Дом на улице Профинтерна был признан аварийным в 2017 году
26 ноября 2024, 06:15, ИА Амител
В Барнауле продолжается снос аварийных домов. Так, под ковш пошел 90-летний дом на улице Профинтерна, 42.
Трехэтажное кирпичное здание было построено в 1936 году для работников Барнаульского меланжевого комбината. Дом представлял собой яркий для Барнаула пример советского конструктивизма. Торец здания украшали характерные для этого стиля колонны и балкон.
Теперь от здания остались только руины. Как сообщает мэрия города, расселять жильцов начали в прошлом году. А осенью 2024 года был определен подрядчик для демонтажа. Стоимость работ – 6,1 млн рублей. Стоит отметить, что состояние дома оставляло желать лучшего последние годы. Его износ составлял 88%.
Ранее в Барнауле снесли дом 1952 года постройки на проспекте Ленина, 173. Это было последнее здание, признанное аварийным до 1 января 2017 года.
07:36:14 26-11-2024
в Питере значит дома по 180 лет стоят, тот же кирпич с деревянными балками, и нормуль, на Западе домам по 300 лет вообще, и там до сих пор в них живут, а в Барнауле и 100 лет не простоял. Или сперва дом не ремонтировать, а потом заявить, что он аварийный, так сами и довели его до такого состояния. Через сколько фасады "человейников" облетят с их то минватой?
07:51:01 26-11-2024
Гость (07:36:14 26-11-2024) в Питере значит дома по 180 лет стоят, тот же кирпич с дерев... Минвата у вас в голове. Слово человейник в вашем лексиконе выдает примитивное существо.
08:55:39 26-11-2024
Гость (07:51:01 26-11-2024) Минвата у вас в голове. Слово человейник в вашем лексиконе в... Судя по тому что вы тут накалякали, считать вас высоко культурной и образованной личностью весьма затруднительно.
07:45:13 26-11-2024
Обратите заранее внимание на дома,которые требуют ремонта.
Неужели сносить проще,чем вовремя ремонтировать? Кто придумал эти сроки капремонта дома? Кто контролирует состояние домов в городе? Отремонтируйте вовремя,дом еще простоит много лет!!!
08:17:18 26-11-2024
ндааа город теряет свое лицо
через тридцать лет Барнаула не станет. Он будет снесен
одни коробки останутся которые тоже потом снесут
09:29:41 26-11-2024
Гость (08:17:18 26-11-2024) ндааа город теряет свое лицочерез тридцать лет Барнаула ... человейники и сносить не нужно будет- они сами развалятся учитывая как и из чего сейчас строят.
11:11:57 26-11-2024
Уже известно, что будет на месте этого дома?
13:56:53 26-11-2024
Гость (11:11:57 26-11-2024) Уже известно, что будет на месте этого дома?... как что? естественно, Илитка в 55 этажей с бассейном и лесопарковой зоной на крыше 😆
12:20:02 26-11-2024
Вьетнамцы раньше там жили с меланжевого, Шанхаем назывался этот район почему-то.