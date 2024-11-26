Довоенный дом эпохи конструктивизма сносят в Барнауле. Фото

Дом на улице Профинтерна был признан аварийным в 2017 году

26 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Снос дома на улице Профинтерна, 42, в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле продолжается снос аварийных домов. Так, под ковш пошел 90-летний дом на улице Профинтерна, 42.

Трехэтажное кирпичное здание было построено в 1936 году для работников Барнаульского меланжевого комбината. Дом представлял собой яркий для Барнаула пример советского конструктивизма. Торец здания украшали характерные для этого стиля колонны и балкон.

Профинтерна, 42 в 2018 году / Фото: amic.ru

Теперь от здания остались только руины. Как сообщает мэрия города, расселять жильцов начали в прошлом году. А осенью 2024 года был определен подрядчик для демонтажа. Стоимость работ – 6,1 млн рублей. Стоит отметить, что состояние дома оставляло желать лучшего последние годы. Его износ составлял 88%.

Ранее в Барнауле снесли дом 1952 года постройки на проспекте Ленина, 173. Это было последнее здание, признанное аварийным до 1 января 2017 года.